La novela por la renovación del contrato de Agustín Rossi en Boca continúa y tiene nuevos capítulos. Ahora revelaron que el consejo de fútbol tiene interés en acelerar los tiempos de la operación para tener una respuesta lo antes posible. Y que hay una postura marcada desde el lado del arquero. ¿Cómo terminará la historia?

El periodista Leandro Contento informó en el Diario Olé que "el apuro de Boca tiene que ver con el plazo para incorporar un reemplazante. Porque si Boca transfiere a un futbolista al exterior, tendrá tiempo hasta el 8 de agosto". "Después de esa fecha ya no podría traer a nadie en lugar de Rossi hasta el mercado de enero del 2023", aclara.

¿Qué opina Rossi de la nueva propuesta que recibió? Jorge Bermúdez la catalogó de "gigante" pero Agustín no piensa igual. "Del lado del arquero confirman que la oferta del Consejo no satisfizo del todo las pretensiones del futbolista y que los apellidos que comenzaron a nombrarse, muchos de los cuales fueron buscados en mercados anteriores, no influirán en la decisión que pueda tomar Rossi", indica el cronista.

En este contexto, el medio aclara que "Agustín buscará generar una reunión para la semana que viene y mejorar los números y algunas cláusulas del contrato ofrecido". Y menciona una frase que llegó desde el entorno de Rossi sobre los posibles reemplazantes que sonaron esta semana: "Que nombren 80, después hay que ver quién viene y si ataja en Boca. Podés traer uno que no le meten un gol en cinco años y acá se la pasan sacando del medio". ¿Renovará Agustín?