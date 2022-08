Mientras todo Boca está detrás de la situación contractual de Agustín Rossi, la goleada sufrida ante Patronato sigue haciendo ruido puertas afuera. El 3-0 del domingo fue un baldazo de agua fría y, en la medianoche de TyC Sports, el ex jugador Cristian Traverso, no perdonó a nadie con su análisis de los sucedido en Paraná.

"Se juega como se entrena. Contra Patronato fue un entrenamiento de jueves, los suplentes le ganan a los titulares porque quieren jugar el domingo", comenzó el ex futbolista del Xeneize. Aunque aseguró: "Estaban parados porque los días jueves no se entrena tanto, el domingo de local la rompen". Pero las críticas no pararon de llover al aire...

Cristian Traverso fulminó sin filtro a un titular de Boca: "Riñón de plástico"

El ex campeón de la Libertadores con Boca en 2000 y 2001 tuvo varias críticas fuertes, pero a Carlos Zambrano lo cruzó con una frase particular. "Acá riñón de plástico calculó mal...", dijo en medio de su análisis y dejó pensando a más de uno. ¿Por qué el insulto?

El ex defensor de la época de Bianchi ya ha usado en varias oportunidades la frase "riñón de plástico". En alguna oportunidad se lo adjudicó a Agustín Rossi y ahora a Zambrano, debido a la falta de cálculo. En la mesa de TyC se escucharon algunas risas.