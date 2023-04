El vicepresidente del Xeneize le hico un particular pedido a los hinchas por el momento del equipo.

El curioso pedido de Riquelme a los hinchas de Boca: "No se dejen enloquecer"

Como cada vez que habla, Juan Román Riquelme deja varios títulos, tocando todos los temas referido a Boca, club en el que es vicepresidente desde hace 3 años, y para el cual se postulará para ser presidente en las elecciones de este año. En esta ocasión, habló con el canal de Youtube del Xeneize, en el que se refirió a varias cosas, entre ellas a la actualidad del equipo.

Además de bancar públicamente a varios jugadores que son resistidos por el hincha Xeneize, como son los casos de Frank Fabra, quien continúa recuperándose de su lesión, como también los de Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa, quienes serían suplentes en el duelo ante Estudiantes de La Plata.

Por otro lado, también le dejó un pedido al hincha del club: "He disfrutado muchísimo jugar en este club, ahora me toca disfrutar desde este lado, y lo único que le pido a la gente es que no se deje enloquecer, que es lo que quieren hacer cada día. Las cosas van bien, si uno se pone a pensar en estos tres años, las cosas van muy bien", comenzó.

Y agregó: "Los bosteros que se queden tranquilos, no se dejen llenar la cabeza. Los jugadores saben que deben mejorar. Confíen que los 3 años que pasaron fueron una maravilla. Desde que estamos, ganamos casi siempre y a nuestro rival le ganamos casi siempre."