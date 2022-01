En medio de la pretemporada, un futbolista formado en Boca se planto y no viajó a la pretemporada para forzar su traspaso a un nuevo club.

El ex Boca que se plantó y no viajó a los amistosos para irse a otro club

El mercado de pases siempre es un mundo aparte. Con mucho dinero en el medio y trabajadores que muchas veces piensan su futuro a partir de un pase importante, las negociaciones entre clubes muchas veces se vuelven tirantes. Como en esta oportunidad, en la que un ex Boca tuvo que plantarse y no viajar a los amistosos de pretemporada para que su club lo deje marcharse.

Con Rosario Central acelerando a fondo para quedarse con él, Juan Cruz Komar hace lo propio desde su posición. El defensor central, que el Kily González piensa como fundamental para el Canalla, le hizo saber su deseo de partir a la dirigencia de Talleres y no viajó a los amistosos para meter presión. ¿Se marchará en las próximas horas?

Komar se plantó y no viajó a los amistosos: ¿Se va a Central?

Aunque en Rosario son muy optimistas con su arribo, la salida de Komar de la T no será sencilla. Los santafesinos no quieren desembolsar una gran suma de dinero y los cordobeses intentarán no desprenderse de un referente a préstamo por un puñado de dólares.

Aunque ojo, hay otra versión de la historia. A pesar de que "La Capital" de Rosario y otros medios locales cuentan que el defensor está presionando, algunos medios de Córdoba aseguran que Komar habló con la Comisión Directiva antes de viajar hacia Santa Fe y hay cierto consentimiento desde Talleres. Se vienen horas clave...