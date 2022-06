El mercado de Boca pasó de estar tranquilo a vivirse de manera frenética y todo debido a que se cumplió una premisa que en el Xeneize pretendían no romper. Esta era la de mantener en lo máximo posible al plantel actual y sobre todo, evitar la salida de figuras rutilantes, algo que terminó por ocurrir cuando se confirmó la partida de Eduardo Salvio rumbo al Pumas de México, la cual se concretará el 1 de julio, cuando Toto se convierta en jugador libre.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

Por eso, desde el club de la Ribera pusieron en marcha sus planes en el libro de pases y aceleraron por varias puntas. Entre tantos nombres, ya se empiezan a conocer los distintos avances con cada uno de ellos. Con Arturo Vidal, se supo que la intención del jugador es estar en Boca pero aún no se dio la comunicación de parte del club, mientras que por ejemplo, Diego Valoyes -el apuntado para reemplazar a Salvio- no parecería que su llegada prosperará debido a que no podrá jugar la Libertadores al estar anotado en Talleres.

Por otro lado, se supo que en defensa, el apuntado es Adonis Frías, mientras que se reflota una vez más el sueño de Cavani. Y entre todos estos nombres, se encuentra también el de Martín Payero, volante con presente en el Middlesbrough de la segunda división inglesa y surgido en las inferiores de Banfield.

El mediocampista de 23 años habló el pasado lunes del interés de Boca y afirmó que aún no se han comunicado desde Boca con él pero que está al tanto del interés y que su prioridad era seguir en Europa. Sin embargo, en las últimas horas hubo avances en la negociación y se encamina a ser el primer refuerzo xeneize en este mercado de pases.

Según contó el periodista Emiliano Raddi, desde Boca "Son optimistas de cerrarlo en las próximas horas, a pesar de que el futbolista, por una cuestión lógica, indicó que tiene su cabeza en Middlesbrough", además de confesar que es un gran deseo de Battaglia, ya que lo conoce de la época en donde era ayudante de campo de Falcioni. Y en adición con esta información, el cronista Sebastián Inzanzón manifestó que Boca avanza para cerrar el préstamo de Payero. "Las partes están avanzando en la cesión", sentenció. ¿Se viene la primera cara nueva en el Xeneize?