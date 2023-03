El episodio tuvo lugar en las horas previas al partido que iban a protagonizar Boca junto a Defensa y Justicia, en el marco de la sexta fecha del Torneo LPF 2023. Como cada partido del Xeneize en La Bombonera, Daniel Mollo se preparó para su transmisión radial y, según contó el relator, vivió una situación escalofriante en la cabina.

Antes de salir para Radio del Plata, Mollo habría sufrido un "apriete" por parte del oficialismo. "Qué lindas épocas aquellas en las que podías decir lo que querías, que nadie te iba a decir nada", fue la frase con la que abrió su participación en la previa al partido del club de La Ribera.

Luego, el relator entró en detalles: "Vinieron cuatro personas a la cabina, algunos con fea actitud, como mirándote por arriba, a decir que nos teníamos que ir. Pidieron que no podía hablar ningún opositor, quisieron armarnos el programa". Incluso le dieron motivos: "Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura".

Pasado el momento de tensión, Mollo tuvo que volver a la narración y pidió perdón de antemano. "Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años", sentenció con nerviosismo.

Tras hacer su descargo, el relator expresó: "Créanme que tengo ganas de llorar". Mollo reveló haber notificado a la dirigencia de lo sucedido, pero no tuvo respuesta oficial durante la transmisión y se esperan novedades en los próximos días. Un momento que nadie quisiera pasar.