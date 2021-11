Boca perdió ante Gimnasia el último sábado pero la inesperada reunión de Juan Román Riquelme con los jugadores fue lo más hablado del fin de semana. Si bien desde adentro aseguraron que hubo mensajes de apoyo, la imagen de los futbolistas bajando del micro llamó la atención de todos.

En diálogo con Halcones y Palomas en TNT Sports, el vicepresidente del Xeneize aclaró todo lo sucedido: "Ante Gimnasia fui al vestuario a felicitarlos porque en el segundo tiempo me sentí orgulloso. Ojalá que cuando nos toque perder sea como en ese partido. Se los hice saber".

Por otra parte, el ídolo puso la lupa en los que lo cuestionaron por hacer bajar a los jugadores del micro: "Ir a felicitar a tus jugadores y que se arme una novela, es raro".

"Para mí no hay lío. Al hotel no voy. No sé por qué tengo que tener vergüenza por felicitarlos, en el Predio charlo con ellos todos los días. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas, los voy a cuidar siempre", agregó Román para cerrar el tema.