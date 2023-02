"Ojalá que ahora que sabemos que está todo en regla, que esta tarde se presentarán las cosas, trabaje hasta el sábado y la habilite como debe ser porque perjudica al hincha. Le pido a la señora que deje a los hinchas que vayan a disfrutar del espectáculo porque son los dueños de nuestra casa", dijo Juan Román Riquelme en la semana sobre la clausura de la Tercera Sur,una de las tribunas de La Bombonera, que está inhabilitada desde el partido ante Central Córdoba.

Al igual que hace dos semanas, a poco más de 24 horas para el inicio del partido, la Justicia, a través del el juez Rodolfo Clerici, decidió mantener la medida de la clausura preventiva de la Tribuna Superior Sur del Club Atlético Boca Juniors. El motivo, fue la falta de peritos oficiales que puedan determinar la seguridad en dicho sector del estadio.

"Hasta tanto se cuente con los informes técnicos de la Dirección General de Guardia de Auxilia y Emergencia, de los peritos oficiales de Villarlba, Albertinksy y Lew; del ingeniero Pozzi Azzaro, y del Comité de Seguridad en el Fútbol; y una vez habidos, la Fiscalía emita su dictamen", dice el comunicado.

Boca por su parte, no se quedó cruzado de brazos, y según informa el periodista Tato Aguilera, "respondió, esta mañana, esta decisión judicial y aún no les contestaron. Argumentan que están los informes y que ya firmaron las personas encargadas". Además, agrega que "en el club creen que el juzgado no se pronunciará en las próximas horas y que sigue siendo una maniobra política".