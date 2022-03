Ni el parado táctico, ni los lesionados, ni cualquier postura futbolística; el tema de la semana previa al Superclásico fue la decisión de Boca de enfrentar a River con la camiseta alternativa. Por primera vez en tantos años de historia, el Xeneize visitará el Monumental con los colores invertidos y hay opiniones encontradas. Hoy le llegó el turno a Sebastián Battaglia.

El entrenador se sentó frente a la prensa y fue consultado por las lesiones de Benedetto y Romero, la situación de Alan Varela y por el arbitraje. Pero la conferencia no podía terminar sin antes ser consultado por la decisión de usar la tercera camiseta en este compromiso.

Lejos de explicar el porqué de la decisión, la opinión del DT se basó en su paladar. "Me encanta la amarilla, me encanta. Es muy linda. Atrás dice Casa Amarilla y me tocó vivir ahí. La verdad que me gusta mucho", aseguró mientras esbozaba una sonrisa.

Luego, llegó la hora de desdramatizar: "Es un partido de fútbol, muchachos. Me enteré recién que Barcelona y Real Madrid también van a jugar con otra camiseta, casualidad. Acá es tapa de diario... La verdad que me gusta mucho".

