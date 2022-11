A horas de la final del Torneo de Campeones vs. Racing, Boca tuvo un sábado muy movido.

Todo puede pasar en 24 horas en el Mundo Boca. Un día es una eternidad en el Xeneize y este sábado, a horas de la final del Trofeo de Campeones vs. Racing, no fue la excepción: Hugo Ibarra decidió el 11 para enfrentar a la Acadé, el plantel llegó a San Luis con Juan Román Riquelme y más.

A horas de la final vs. Racing, un referente de Boca renovó su contrato

Boca gritó campeón de la Liga Profesional en un cierre de campeonato para el infarto. Luego, los de Ibarra cayeron vs. Patronato en la Copa Argentina y por ello necesitan levantar cabeza rápidamente. En le horizonte asoma la final del Trofeo de Campeones vs. Racing y, con asado de por medio, la CD le renovó el contrato a uno de sus máximos referentes.

Con Marcos Rojo lesionado y Darío Benedetto pasando por un mal momento, Frank Fabra se convirtió en el gran referente del Xeneize y por eso Juan Román Riquelme y compañía decidieron extenderle su vínculo.

Según confirmó la cuenta oficial de Boca, "Frank Fabra firmó la extensión de su contrato, hasta diciembre de 2025, junto a Marcelo Delgado del Consejo del Fútbol". Así, el colombiano continuará siendo el más antiguo del plantel. ¡Un referente!

Inesperado: la llamativa decisión que tomó Ibarra para que Boca viaje a San Luis

Boca terminará el año en San Luis, donde disputará el Trofeo de Campeones frente a Racing. Para este encuentro, Hugo Ibarra estará siendo observado por Juan Román Riquelme y todo el Consejo de Fútbol, quienes tendrán una nueva oportunidad para evaluar el ciclo del entrenador, a quien se le termina el contrato el próximo 31 de diciembre.

Si bien Ibarra está a gusto con lo realizado en el Xeneize, donde ya conquistó la Liga Profesional, ahora buscará un nuevo título en su haber, para que sea el cuarto desde que dirige (NdR: cuando estaba en Reserva, fue campeón en dos ocasiones). Pero antes de que se dispute el último encuentro de la temporada, el formoseño tomó una importante decisión.

Durante la tarde-noche del viernes, el director técnico de Boca dio a conocer la nómina de convocados para el choque contra Racing, donde aparecieron Exequiel Zeballos, Marcos Rojo, Leandro Brey y también Sergio Romero. Sí, a pesar de que el arquero de Reserva es el único de los cuatro mencionados que no está lesionado, acompañará al plantel profesional. Pero también pidió que viajen otros jugadores.

Es clave para Boca y está en duda para el Trofeo de Campeones: ¿Qué hará Ibarra?

Boca intentará cerrar el año bien arriba, cuando este domingo enfrente a Racing por el Trofeo de Campeones. En la provincia de San Luis, donde ambos planteles ya se encuentran alojados en sus respectivos hoteles de concentración, se vivirá uno de los mejores encuentros de la temporada.

Hugo Ibarra buscará lograr su segundo título como entrenador del plantel profesional del Xeneize, aunque sería el cuarto en su corta carrera, ya que obtuvo dos dirigiendo a la Reserva. Pero más allá de lo que hay en juego, el estratega formoseño sabe que no será nada sencillo el choque contra los de Fernando Gago, y mucho más si no cuenta con una de sus principales estrellas.

A lo largo de toda la semana estuvo en duda, y en la práctica del sábado no fue la excepción: Darío Benedetto no formó parte de los titulares durante el ensayo futbolístico, por lo que Ibarra lo esperará hasta último momento y lo evaluará en las horas previas al partido. Eso sí, en las últimas horas se pudo saber que el Pipa no quiere perderse este partido por ningún motivo.

Condenan a Boca a pagar una millonaria suma por un ex campeón con el club

A un día del partido contra Racing por el Trofeo de Campeones en San Luis, la dirigencia del Xeneizese agarra la cabeza luego de la noticia recibida esta tarde. Según informa el periodista Cesar Luis Merlo, Boca fue condenado a pagarle u$s 128.441 más un 5% de interés anual desde el 13/09/2013 a Federico Insúa, el actual ayudante de campo de Fernando Gago en la Academia.

Este fallo, es por un reclamo de cuando el "Pocho" fue transferido al Borussia Mönchengladbach, en el que el futbolista se quedó con un 15% de los derechos económicos. Luego, los alemanes lo cedieron al América con un cargo y una parte de esa plata fue al Xeneize, que nunca le abonó al "Pocho" lo que correspondía por tener ese 15%.

Boca podría ganar 4 títulos más en el corto plazo: ¿Cuáles son?

A la expectativa del Trofeo de Campeones ante Racing este domingo en San Luis, en búsqueda de su estrella 52 a nivel local, Boca también tiene la Supercopa ante Patronato y podría jugar otras dos finales más.

La baja de último momento que tuvo Boca para el Trofeo de Campeones

El plantel de Boca ya se encuentra en San Luis para que, este domingo desde las 17, enfrente a Racing bajo el marco del Trofeo de Campeones. Los dirigidos por Hugo Ibarra buscarán su tercer título en el año, y así llegar a las fiestas con la panza llena de campeonatos.

Con vistas a lo que será el encuentro en el estadio Único de Villa Mercedes, el entrenador de Boca deberá resolver diversas cuestiones que tienen que ver con el armado del equipo, donde la principal ausencia podría ser la de Darío Benedetto, como así también la de Luca Langoni. Ambos jugadores no estuvieron en la práctica futbolística de este sábado por la mañana, y los esperarán hasta último momento.

Si Ibarra determina que Benedetto y Langoni no formen parte del equipo titular, en el Xeneize ya tienen bien en claro quiénes los reemplazarán: Luis Vázquez y Norberto Briasco, respectivamente. Además, junto a los mencionados estará Sebastián Villa, una carta fundamental para los de La Ribera. Pero más allá de estas posibles modificaciones, hubo una gran ausencia en el viaje hacia San Luis.