Ayer, Boca Juniors empató ante Lanús como local por una nueva fecha de la Copa de la Liga. El Xeneize no mejora y no puede ganar como local en este torneo. Además, la Copa Libertadores empieza a entrar en zona de definición y el equipo no puede permitirse seguir en mala forma por mucho tiempo más.

Es por eso que Sebastián Battaglia prefiere no contemplar siquiera la posibilidad de perder puntos en cualquiera de los frentes que pelea. Quizá así se explique la decisión de convocar tan rápido a Eduardo Salvio tras la denuncia recibida la última semana.

El Toto fue acusado de arrollar con su auto a su exmujer en medio de una pelea que se mediatizó rápidamente. Ahora, mientras se desarrolla la causa, parece que el extremo tendrá permitido estar a la par de sus compañeros.

Boca enfrenta este miércoles a Godoy Cruz en La Bombonera. Será un duelo clave para las aspiraciones de ambos en este torneo. ¿Podrán meterse en la próxima ronda con el ex-Benfica en sus filas?