Boca se jugará una parada importantísima este viernes ante Godoy Cruz. De salir victorioso, el Xeneize se subirá momentáneamente a la punta de la Liga Profesional y seguirá firme en la pelea para quedarse con el título, algo impensado hace un par de semanas.

En un certamen tan particular, con tantos equipos con posibilidades de campeonar, nadie puede anticipar quién dará la vuelta olímpica en octubre. Por eso, palpitando la recta final, Marcos Rojo se animó a hacer una promesa si le llega a tocar al Xeneize.

"Fua, este año no sé. Puede ser que me tiña el pelo. Si salimos campeón me tiño de blanco o amarillo, no me importa nada", dijo el marcador central en diálogo con Lucila Rossi. "Me teñí una vez hace tiempo y dije que no lo iba a hacer nunca más", agregó.

"Y lo vas a tener que cumplir, eh. Porque va a salir por todos lados", le retrucó la entrevistadora. "Lo cumplo, lo cumplo", prometió el ex-Manchester United. ¿Logrará Boca ser el campeón?