Revelaron que desde el Consejo de Boca están enojados con Rossi por un motivo especial: "No les cayó bien"

¿Cómo está la situación de Agustín Rossi? ¿En qué quedó la negociación tras la reunión del lunes y la nueva oferta de Boca para renovar el contrato del arquero? Ya pasaron varios días desde ese encuentro entre el consejo de fútbol y Miguel González, el representante del guardameta, y todavía no hay novedades. Pero trascendió que hay malestar en el club.

"Fue una reunión amena, con mucho respeto, muy positiva. Estamos muy ilusionados de que se pueda firmar el contrato en los próximos días", dijo Jorge Bermúdez el lunes tras aquella conversación con el agente de Rossi. Y ratificó cuál es el deseo de los dirigentes: "Se hizo una propuesta gigante, importante, estamos muy ilusionados en que se pueda firmar".

Sin embargo, no hubo novedades. Y ahora el periodista Ramiro Scandolo informó en el Diario Olé que "A Riquelme y su Consejo de Fútbol no les cayó bien que el arquero no aceptara inmediatamente una propuesta que definieron como 'gigante'". Incluso agregó: "Y tomaron una decisión: empezaron a imaginar reemplazantes y lo hicieron saber por lo bajo. Por previsión. Y para meter presión".

¿Cuál fue el motivo más fuerte para el enojo? El cronista reveló: "La realidad es que Román y su gente esperaban 'otra actitud' del arquero como gratitud a que confiaron en él y le dieron el puesto hace poquito más de un año, cuando le abrieron la puerta de salida a Esteban Andrada". "Y si no fuera que a los reclamos de su representante en los medios se le sumó el pedido de la Bombonera, posiblemente no hubiera llegado tan pronto esta segunda propuesta del club", añadió. ¿Habrá final feliz y renovación?