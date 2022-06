Juan Román Riquelme habló en TyC Sports y se metió de lleno en la renovación del contrato de Eduardo Salvio. Desde hace varios días, el consejo de fútbol de Boca negocia con el "Toto" para extender el vínculo pero por ahora no hubo acuerdo. Y esto derivó en el enojo del vicepresidente con un periodista.

"Es la ilusión que tenemos. Hablo con la gente del Consejo de Fútbol y le han hecho un ofrecimiento muy importante para que continúe", dijo el dirigente del Xeneize. Y aseguró: "Está a las claras que el club confía en él. Es parte del juego. Cuando llegamos, Salvio ya tenía un contrato firmado. El club quiere contar con él. El esfuerzo que hizo el club es gigante. El que manda es el jugador".

Pero luego la conversación elevó el tono, cuando Román se enfocó en la información que dio Mariano Grosman en el canal durante los últimos días. "A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dolar oficial. Y ustedes saben también que Salvio tiene un contrato firmado y nunca lo tuve así. Lo dijeron. Cuando ustedes hablan con el pelado ese que no sé el nombre... Perdón que lo diga así pero no sé su nombre... Él lo dijo claramente: Salvio no tenía un contrato así", disparó.

Para cerrar el tema Salvio, Riquelme mencionó: "Ojalá se reúna con representante y decida quedarse con nosotros. Nosotros confiamos en él, muchísimo. Tenemos la ilusión que recupere el nivel en la Libertadores. Boca confía en Salvio. Salvio no nos está haciendo un favor ni nosotros a él". Así, el vicepresidente dejó marcada la postura del club: Boca ya hizo una oferta y no la cambiará. O Salvio la acepta, o se va libre.