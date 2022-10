Thiago Almada habló sobre la posibilidad de jugar en Boca y no dudó

"¿Y si te llama Román" comenzó como una burla de internet por la pregunta que insistentemente repetía Sebastián Vignolo a los invitados de su programa y se convirtió en una fija de cada entrevista radial y televisiva. Tal es así que, con Boca a un partido de ser campeón, en ESPN se la hicieron a Thiago Almada y el ex Vélez no dudó.

"A veces me escribe (Riquelme), me felicita y siempre estamos en contacto", reconoció el futbolista que es seguido de cerca por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Y claro, no tardó en llegar la consulta sobre un posible futuro con la Azul y Oro. ¿Qué dijo la joyita de la MLS?

Aunque Agostina Scalise, periodista de ESPN, insinuó que ese contacto tiene que ver con la idea de Riquelme de tentarlo con Boca, Almada puso paños fríos: "No creo que sea por eso. Siempre la prioridad la tiene Vélez para mi por todo lo que me brindó a mi y a toda mi familia".

Cabe destacar que el mediocampista ofensivo tiene apenas 21 años hoy apunta a Europa, y de hecho habría sido un pedido de Scaloni para darle más rodaje en la Albiceleste, y tiene un futuro enorme. Aunque claro, en unos años los hinchas de Boca sueñan con que su relación con Riquelme pese en la decisión de pegar la vuelta a la Argentina.