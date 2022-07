En la previa de Patronato vs. Boca, los hinchas del Xeneize recibieron al plantel en las puertas del hotel con una fiesta increíble.

Boca no está atravesando su mejor momento. El equipo comandado por Hugo Ibarra está pasando por un proceso de cambio de DT post eliminación de la Copa Libertadores y los resultados no lo acompañan por ahora, pero su gente no deja de estar cerca. En esta oportunidad, los hinchas montaron una fiesta para recibir al plantel en Paraná.

Mientras el Negro analiza subir algunas promesas de la Reserva, Darío Benedetto se recupera de su lesión y Marcos Rojo toma la posta como referente del plantel, los hinchas coparon la entrada del hotel Mayorazgo con un recibimiento digno de filmación.

El tremendo recibimiento para Boca en Paraná

Al ritmo de "señores dejo todo, me voy a ver a Boca", los fanáticos del Xeneize rodearon al micro de los futbolistas, le hicieron llegar todo su afecto y sueñan con un triunfo en Paraná para continuar en remontada. Gran parte del plantel aprovechó para ir a firmar algunas camisetas y sacarse fotos.

Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca, hubo cerca de dos mil hinchas en la puerta del hotel donde el equipo de Ibarra concentrará pensando en el choque ante Patronato del próximo domingo.