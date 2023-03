El fútbol a veces es muy cruel, más de la cuenta, y las cosas no siempre salen como uno las imagina. La historia de hoy tiene como protagonista a una de las mayores promesas de las inferiores de Boca, quien supo tener algo de regularidad en Primera gracias al apoyo de Sebastián Battaglia como DT.

Al igual que otros compañeros de su categoría, Gabriel Vega hizo su aparición en el primer equipo azul y oro en medio de la pandemia de COVID-19. Los mayores tuvieron que hacer cuarentena en un hotel tras jugar la CONMEBOL Libertadores y, sin futbolistas profesionales disponibles, los pibes dieron la cara.

El tiempo pasó y el volante creativo se asentó; de hecho, Vega sumó cuatro titularidades con el Xeneize entre 2021 y 2022. Sin embargo, el jugador no pudo proliferar en Primera y, ante la falta de minutos, no tuvo más remedio que aceptar un préstamo a Godoy Cruz que seguramente no salió como lo esperaba.

Hoy, de nuevo en Boca, el mediocampista no está en la consideración de Hugo Ibarra y en las últimas horas circuló un video en donde "Gabito" se entrena por su cuenta en una cancha de pasto sintético a la espera de conocer su nuevo destino. Esta metodología la repite desde que volvió del Tomba y, hasta el día de hoy, no recibió ninguna convocatoria para subir a Primera.

No obstante, se espera que su situación deportiva pueda solucionarse en el próximo mercado de pases, donde podrá ser nuevamente cedido para poder ganar el rodaje que perdió -y seguirá perdiendo- durante el semestre que corre. ¿Cuál será su próximo equipo?