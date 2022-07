La imagen más viral del partido entre Boca y Banfield la protagonizó Claudio Vivas. El director técnico del "Taladro" usó um cartel para comunicarse con sus jugadores y llamó la atención de todos. "Mi intención no era que salga en todos lados, porque ahora te van a decir 'vendehumo' y todo eso... Somos un poco exitistas los argentinos", dijo tras el partido.

En su charla con ESPN, el entrenador explicó el motivo: "La realidad es que a mí me tocó venir en varias veces a la cancha de Boca, la última vez que vine me comí tres, y el mensaje no llega". "Vos le das una orden a un jugador y no se escucha", aseguró.

"La hinchada grita todo el partido y bueno, una de las maneras de comunicarse es con señas, gritando y quedándote sin voz, que a veces llega y a veces no, y entonces se me ocurrió que el mensaje llegue con una canchita, escrito lo que necesitábamos en cada momento", continuó Vivas. Y añadió: "Aprovechábamos el ingreso del doctor y el del kinesiólogo, y otras veces se los mostrábamos para que se acercara alguno a leerlo".

"Lo único que me interesaba a mí era que le llegara el mensaje al equipo. En este caso se lo traslado a uno y ése se lo comunica al resto del equipo", sostuvo el DT. Y aclaró que no vio los memes: "Por suerte no tengo redes sociales y no me cuelgo en eso, porque hoy sos el mejor y cuando perdés te tiran abajo de un tren". Para cerrar, contó lo que le dijo Nicolás Domingo: "Me criticó la letra, ja. Esta vez vamos a dejarla pasar y lo vamos a seguir teniendo en cuenta".