Real Oviedo 0-1 Real Madrid por LaLiga: ¡Gol de Mbappé!

Esta tarde y por la segunda jornada de LaLiga, Real Madrid visita a Real Oviedo en un encuentro electrizante. El partido se disputa en el Estadio Municipal Carlos Tartiere. Además, el encuentro que protagonizan el gigante europeo y el recién ascendido, cuenta con la presencia de Franco Mastantuono como titular. El cotejo es transmitido por ESPN y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

El gol de Mbappé para el 1-0

Formaciones de Real Oviedo y Real Madrid

Aarón Escandell; Rahim Alhassane, Dani Calvo, Nacho Vidal, David Costas, Oier Luengo; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Luka Ilic; Ilyas Chaira, Salomón Rondón.

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Rodrygo.

