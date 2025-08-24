Es tendencia:
Real Oviedo 0-1 Real Madrid por LaLiga: ¡Gol de Mbappé!

Con el joven argentino desde el arranque, el gigante español se mide ante el recién ascendido por la segunda jornada del torneo.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.
© Cesar Ortíz - GettyFranco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.

Esta tarde y por la segunda jornada de LaLiga, Real Madrid visita a Real Oviedo en un encuentro electrizante. El partido se disputa en el Estadio Municipal Carlos Tartiere. Además, el encuentro que protagonizan el gigante europeo y el recién ascendido, cuenta con la presencia de Franco Mastantuono como titular. El cotejo es transmitido por ESPN y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

El gol de Mbappé para el 1-0

Formaciones de Real Oviedo y Real Madrid

Aarón Escandell; Rahim Alhassane, Dani Calvo, Nacho Vidal, David Costas, Oier Luengo; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Luka Ilic; Ilyas Chaira, Salomón Rondón.

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Rodrygo.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

