Alarma en Boca con Leandro Paredes y otras dos bajas sensibles para el partido frente a Banfield

Luego de lo que fue la victoria ante Independiente Rivadavia por 3-0, que significó ponerle punto final a la extensa racha negativa y así sumar el primer triunfo en el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo, ahora viene un nuevo desafío. Es que Boca se enfrenta a Banfield el próximo domingo en La Bombonera y quiere reconfirmar lo hecho en Mendoza el último fin de semana.

Para este nuevo compromiso, el entrenador empezó a diagramar el equipo que saldrá desde el arranque tras haber quedado bastante conforme con los protagonistas que lo hicieron ante la Lepra mendocina. En ese contexto, este jueves se llevó a cabo una práctica formal de fútbol en el campo de juego del Estadio Alberto J. Armando, donde el técnico sacó conclusiones.

Lo cierto es que Ander Herrera y Tomás Belmonte están descartados para el encuentro ante Banfield. Tal como ocurrió en los últimos cotejos, ambos mediocampistas continúan en plena recuperación de sus respectivas lesiones y como todavía no recibieron el alta de los médicos, no serán parte de la delegación que se mida ante la institución del sur del conurbano.

Mientras tanto, Leandro Paredes solo jugó unos pocos minutos debido a que tiene una molestia que arrastra desde el duelo ante Independiente Rivadavia. Incluso, instantes antes del entrenamiento, el volante central tuvo una charla privada con Russo donde se tocaron diferentes temas. Luego, rodó la pelota sobre el césped y el foco pasó a estar en lo futbolístico.

De la misma manera que lo hizo en ocasiones anteriores, el director técnico no dio anticipos con los equipos que diagramó. Volvió a mezclar a los jugadores, eligió dos esquemas tácticos diferentes e intercaló entre habituales titulares y suplentes en ambos lados. Sin embargo, sí se pueden anticipar algunos futbolistas que estarán el próximo domingo ante Banfield.

La formación de Boca ante Independiente Rivadavia.

No caben dudas que Agustín Marchesín será el arquero y Lautaro Blanco el marcador de punta por el sector izquierdo. A su vez, salvo alguna lesión de último momento, Paredes estará desde el arranque junto a Rodrigo Battaglia que, en principio, volvería a estar en la mitad de la cancha. Luego, no hay demasiadas garantías en las posiciones restantes, por lo que hay que aguardar.

Los dos equipos que paró Miguel Russo

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Gimenez.

Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Lucas Janson, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

