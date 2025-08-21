Jugó en el Manchester City de Guardiola, Scaloni lo llevó a la Selección Argentina y podría llegar al Brasileirao con 28 años

Uno de los protagonistas del mercado de pases en este tramo final mientras ya empezaron las competiciones en Europa, tiene nombre y apellido: Pablo Maffeo. El lateral español transite un complicado presente en Mallorca, donde rompió relaciones con su propio entrenador y busca una inminente salida para cambiar de aires con el objetivo de relanzar su carrera en un nuevo destino.

El nacionalizado albiceleste, que incluso llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, está próximo a continuar su carrera en otro continente. La fuerte discusión que llevó a cabo con Jagoba Arrasate en la práctica de este jueves, significó un punto final en su estadía en el conjunto de la reconocida isla que pertenece a la nación de la península ibérica.

Lo cierto es que Maffeo está cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Mineiro. El elenco brasileño quiere avanzar por el defensor y ya comenzaron las primeras negaciones para dar inicio a un eventual traspaso que sería un verdadero salto de calidad. Sin embargo, dicha posible transferencia podría estar atada a un resultado deportivo que se revela en estas horas.

Pablo Maffeo, lateral derecho de Mallorca.

Es que la institución de Belo Horizonte enfrenta este jueves a Godoy Cruz por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde ya ganó en el compromiso de ida y debe definir la serie. En el caso de que el Galo avance a la siguiente instancia, aceleraría las tratativas para sumar al lateral lo antes posible y tenerlo disponible para el futuro inmediato.

Maffeo, en Manchester City y la Selección Argentina

El nacido en Barcelona hizo el último tramo de las divisiones inferiores en la cantera de Manchester City y fue ascendido al primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola. Si bien apenas disputó 3 partidos oficiales, gran parte del tiempo salió varias veces en condición de préstamo para sumar rodaje hasta que finalmente fue vendido a Stuttgart por 9 millones de euros.

Ya en Mallorca, Pablo fue citado por Scaloni a la Selección Argentina pero no llegó a hacer su estreno debido a que no ingresó. Incluso, no volvió a ser convocado por el entrenador debido a conflictos que traspasaron el verde césped y alcanzaron lo mediático. El propio Maffeo reveló que su salida del combinado nacional estuvo directamente vinculada a dicho dilema.

Es que el nacionalizado albiceleste tuvo intensos y recordados enfrentamientos con Vinícius Júnior en los duelos ante Real Madrid, lo que lo perjudicó notoriamente. Él mismo se refirió a esa cuestión y hace algún tiempo, sin miedo a admitirlo, reconoció: “Los problemas que tuve con Vinícius obviamente me alejaron de la Selección”.

