Jugó en el Manchester City de Guardiola, Scaloni lo llevó a la Selección Argentina y podría llegar al Brasileirao con 28 años

El futbolista que fue parte del combinado albiceleste, está cerca de ponerse la camiseta de un campeón de la Copa Libertadores.

Por Nahuel De Hoz

Pablo Maffeo, lateral español nacionalizado argentino.
Uno de los protagonistas del mercado de pases en este tramo final mientras ya empezaron las competiciones en Europa, tiene nombre y apellido: Pablo Maffeo. El lateral español transite un complicado presente en Mallorca, donde rompió relaciones con su propio entrenador y busca una inminente salida para cambiar de aires con el objetivo de relanzar su carrera en un nuevo destino.

El nacionalizado albiceleste, que incluso llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, está próximo a continuar su carrera en otro continente. La fuerte discusión que llevó a cabo con Jagoba Arrasate en la práctica de este jueves, significó un punto final en su estadía en el conjunto de la reconocida isla que pertenece a la nación de la península ibérica.

Lo cierto es que Maffeo está cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Mineiro. El elenco brasileño quiere avanzar por el defensor y ya comenzaron las primeras negaciones para dar inicio a un eventual traspaso que sería un verdadero salto de calidad. Sin embargo, dicha posible transferencia podría estar atada a un resultado deportivo que se revela en estas horas.

Es que la institución de Belo Horizonte enfrenta este jueves a Godoy Cruz por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde ya ganó en el compromiso de ida y debe definir la serie. En el caso de que el Galo avance a la siguiente instancia, aceleraría las tratativas para sumar al lateral lo antes posible y tenerlo disponible para el futuro inmediato.

Maffeo, en Manchester City y la Selección Argentina

El nacido en Barcelona hizo el último tramo de las divisiones inferiores en la cantera de Manchester City y fue ascendido al primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola. Si bien apenas disputó 3 partidos oficiales, gran parte del tiempo salió varias veces en condición de préstamo para sumar rodaje hasta que finalmente fue vendido a Stuttgart por 9 millones de euros.

Ya en Mallorca, Pablo fue citado por Scaloni a la Selección Argentina pero no llegó a hacer su estreno debido a que no ingresó. Incluso, no volvió a ser convocado por el entrenador debido a conflictos que traspasaron el verde césped y alcanzaron lo mediático. El propio Maffeo reveló que su salida del combinado nacional estuvo directamente vinculada a dicho dilema.

Es que el nacionalizado albiceleste tuvo intensos y recordados enfrentamientos con Vinícius Júnior en los duelos ante Real Madrid, lo que lo perjudicó notoriamente. Él mismo se refirió a esa cuestión y hace algún tiempo, sin miedo a admitirlo, reconoció: “Los problemas que tuve con Vinícius obviamente me alejaron de la Selección”.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

