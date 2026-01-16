Es tendencia:
Antes que llegue a Boca, revelaron el acto de indisciplina que marcó a Marino Hinestroza en Atlético Nacional: “Una salchipapa”

Desde Colombia relataron el curioso episodio que le valió una sanción al que será el primer refuerzo Xeneize.

Por Juan Ignacio Portiglia

El colombiano tiene todo listo para sumarse por fin al Xeneize.

Boca finalmente pudo hacer valer su posición en las negociaciones por Marino Hinestroza, que se convertirá en el primer refuerzo del equipo que conduce Claudio Úbeda a cambio de cinco millones de dólares por el ochenta por ciento del pase más una plusvalía del 20 por ciento en caso de una venta futura.

Durante las semanas de negociación que se hicieron eternas, mucho se habló del extremo colombiano de 23 años, no solo en relación a sus capacidades futbolísticas y el aporte que puede hacer a la ofensiva del Xeneize, sino también de otras cuestiones que tienen que ver con su conducta.

Se llegó a decir que Hinestroza había tenido algún que otro problema de indisciplina, lo que generó cierta preocupación entre los hinchas del Xeneize, aunque recientemente aquello quedó aclarado por el periodista colombiano José Luis Alarcón en ESPN, quien reveló que se trató de un episodio mínimo relacionado a un incumplimiento mínimo de la dieta dispuesta por el área de nutrición.

“A mí mucha gente me preguntó qué tal es la disciplina de Marino Hinestroza. En el tiempo que estuvo en Atlético Nacional, el único aspecto de indisciplina que tuvo no fue por irse a rumbear o salirse de una concentración o tener desordenes para llegar a los entrenamientos. El único aspecto de indisciplina fue una salchipapa”, reveló en SportsCenter para sorpresa de sus colegas argentinos.

Marino Hinestroza viajará a Buenos Aires en las próximas horas para ser nuevo jugador de Boca.

Y relató: “En algún momento dijo ‘bueno, tengo hambre’. Ordenó en la concentración una salchipapa y en nutrición de Atlético Nacional se dieron cuenta. Si no recuerdo mal el técnico era Pablo Repetto y le dijo ‘no, Marino. No se puede eso’ y tuvo una pequeña sanción. Fue lo más malo que hizo comerse una salchipapa”.

¿Qué falta para que Hinestroza llegue a Boca?

Solucionadas las diferencias por el monto final de la transferencia, solo resta que el futbolista colombiano retire sus pertenencias en Atlético Nacional, abandone su tierra y emprenda un vuelo hacia Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su vínculo con el Xeneize.

Sus números en Atlético Nacional

Marino Hinestroza disputó un total de 56 partidos con Atlético Nacional tras su paso por la MLS, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha. 

Data clave

  • Boca pagará 5 millones de dólares por el 80% del pase de Marino Hinestroza.
  • El extremo registró 7 goles y 11 asistencias en 56 partidos con Atlético Nacional.
  • Su única indisciplina fue comer una salchipapa, incumpliendo la dieta ordenada por el club.
