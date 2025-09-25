Es tendencia:
Boca Juniors

Así celebraron los hinchas de Boca en La Bombonerita la derrota de River ante Palmeiras

La victoria del basquet del Xeneize coincidió con el gol de José Manuel López en el Allianz Parque. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

La caída de River en Brasil fue muy celebrada por los hinchas de Boca. No solo se alegraron los que vieron el partido por televisión y los que lo siguieron por las redes sociales, sino también los que se encontraban en La Bombonerita presenciando la victoria del equipo de básquet en la Liga Nacional.

El Xeneize se impuso por 82 a 67 ante Racing de Chivilcoy y el final del partido coincidió con el primero de los dos goles de José Manuel López en el Allianz Parque. El penal anotado por el delantero argentino de Palmeiras liquidó la serie y los simpatizantes del club de la Ribera no dudaron en celebrarlo.

Al grito de “las gallinas son así, son las amargas de la Argentina”, la tribuna de La Bombonerita celebró el triunfo de su equipo y el de los brasileños. Una doble alegría para el club de la Ribera, consciente de que su eterno rival ya no puede ser campeón de América.

Boca, el único cuco argentino de Palmeiras

Con la derrota de River, Boca sigue siendo el único equipo argentino que pudo eliminar a Palmeiras de la Copa Libertadores. Curiosamente, no fue solo una vez, sino que lo consiguió en los últimos cuatro enfrentamientos directos en la competición.

En 2000, el equipo de la Ribera se consagró campeón en el Morumbí, venciendo al Verdao por penales tras dos empates. Un año después, repitió la historia, pero en semifinales. El siguiente enfrentamiento llegó en las semifinales de la edición 2018, con un 2-0 en La Bombonera y una igualdad 2-2 en el Allianz Parque. En 2023, nuevamente en semis, el equipo de Jorge Almirón se impuso por penales.

¿Contra quién jugará Palmeiras la Semifinal de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras, tras superar a River, ahora espera por el resultado de Liga de Quito frente a Sao PualoEn la ida, el conjunto ecuatoriano venció 2 a 0 al brasileño. Ahora, queda aguardar por la vuelta que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en el Morumbí.

