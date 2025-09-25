La decisión de Palmeiras con Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

Luego de quedarse con el global de la serie por 5 a 2 gracias a la victoria 2 a 1 en la ida y 3 a 1 en la revancha, Palmeiras eliminó a River en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y avanzó a las semifinales del certamen, en donde se enfrentará a San Pablo o Liga de Quito.

Tras concretarse la quinta clasificación a semifinales en las últimas seis ediciones del certamen, la dirigencia del Verdao tomó una importante decisión con respecto al futuro de su entrenador, Abel Ferreira, quien a lo largo del año fue criticado por los hinchas de su equipo.

Es que, en rueda de prensa, la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, afirmó que le ofrecieron la renovación de contrato a Ferreira, debido a que el mismo termina el 31 de diciembre de este año. En caso de llegar a un acuerdo, seguirá ligado por dos temporadas más.

“El contrato es por dos años, está en sus manos, se quedará hasta 2027, y si no quiere continuar, terminaremos la relación de forma positiva. Abel es el mejor entrenador en la historia del Palmeiras. No se queden atrapados en un contrato, en un papel”, comentó al respecto Pereira.

Cabe destacar que en conferencia de prensa el DT del elenco brasileño fue consultado por su continuidad y allí explicó que no tendrá problemas en sentarse a negociar para continuar en el club. Así las cosas, todo indica que Ferreira continuará en el Verdao hasta diciembre del 2027.

Abel Ferreira explicó el ajuste para ganarle a River

En conferencia de prensa, el entrenador de Palmeiras explicó que tuvo que hacer un ajuste táctico en el entretiempo para mejorar a su equipo. “Hicimos dos ajustes tácticos en las bandas derecha e izquierda. En la primera mitad, solo teníamos dos jugadores por banda. En la segunda, tres. Fuimos muy diferentes. Más agresivos con y sin pelota”, comentó.

Siguiendo por la misma línea, hizo un análisis sobre los 180 minutos de juego de la serie: “Si tuviera que dividirlo en cuatro partes, diría que fuimos mejores en la primera mitad. Ellos fueron mejores en la segunda. La primera mitad fue un partido equilibrado, pero dominamos en la segunda”.

Y cerró: “En el primer tiempo no fuimos audaces ni agresivos en ataque. El descanso llegó en un buen momento y respondimos bien. Hablé de mantener la calma y la concentración y logramos el objetivo”.

