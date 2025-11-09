La predicción de Zeballos que ilusionó a todos los hinchas de Boca tras el Superclásico

Boca Juniors dio una exhibición este domingo al derrotar por 2-0 a River Plate en La Bombonera por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Aunque la victoria en el Superclásico es premio suficiente, el dominio del Xeneize pudo haber significado una ventaja mayor en el marcador.

Gran parte del motivo de la actuación de los de Claudio Úbeda esta tarde tiene que ver con lo que hizo Exequiel Zeballos sobre el campo. El extremo tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta azul y oro al aportar el primer gol y asistir a Miguel Merentiel para el segundo.

El Changuito extendió su enorme presente, ya que acumula 6 participaciones en goles solamente en los últimos 4 compromisos. El santiagueño recuperó su mejor nivel e ilusiona a los hinchas de Bcoa de cara a los Playoffs, que están a la vuelta de la esquina.

“Ganamos porque fuimos mejores, calculo yo. Estoy contento. Estamos para grandes cosas. Está muy unido el grupo. Hay que seguir laburando, siempre con una sonrisa y darle gracias a Dios siempre”, analizó Zeballos en El Canal de Boca tras la victoria.

Y luego lanzó una predicción para lo que resta de la participación de Boca en el Torneo Clausura que también llenó de esperanza a todos los seguidores del club de la Ribera: “Vamos a salir campeones. Vamos a hacer lo posible para darle una alegría más a la gente”.

Darle esta alegría a la gente para mí es una alegría inmensa, muy contento. Es muy importante la cabeza y la confianza”, añadió posteriormente a ESPN. Además, se refirió a su festejo con baile y explicó: “Hablaba con Zenón para hacer el pasito de Neymar”.

Los números de Exequiel Zeballos en 2025

En lo que va del año, entre todas las competencias, el Changuito disputó un total de 31 compromisos en los que aportó 6 goles y repartió 4 asistencias. La gran parte de aquella cosecha se dio en los últimos partidos.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El próximo fin de semana, los de Claudio Úbeda cerrarán su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2025. Será ante Tigre en Victoria por la 16° Fecha. El Xeneize, ya clasificado, buscará una victoria para asegurarse el primer lugar en la Zona A.

