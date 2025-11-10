Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca chicaneó a River luego de ganarle el Superclásico y le recordó su pasado en la B

En las redes sociales, el Xeneize le dedicó una serie de posteos a su clásico rival para gastarlo.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Boca chicaneando a River en La Bombonera.
© GettyLos hinchas de Boca chicaneando a River en La Bombonera.

Luego de vencer en el Superclásico en La Bombonera a River por 2 a 0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca no solo mantuvo el primer puesto de su grupo, sino que también se aseguró la vuelta a la Copa Conmebol Libertadores a través de la tabla anual.

Desde la finalización de este encuentro, en sus redes sociales, el Xeneize comenzó a celebrar una nueva victoria superclásica, así como también a chicanear a su rival de toda la vida. Dentro de estas gastadas, le recordaron su pasado en la Primera B Nacional. 

Es que, en el primer posteo del día, el Xeneize publicó un video sobre el recibimiento del público al equipo en su salida a la cancha. Allí, además escribió “Bbbbuen día”, haciendo énfasis en la B para chicanear al Millonario. Además, le agregó corazones con los colores del club. 

Cabe destacar que durante todo el partido hubo gastadas a River de este estilo. Sobre el final del encuentro, con el resultado liquidado, varios hinchas comenzaron a treparse del alambrado vestidos del fantasma de la B para seguir con las cargadas y las celebraciones del triunfo. 

Además, minutos más tarde subieron otro posteo con un pequeño resumen del partido, en el que se ven los goles del mismo. Allí, jugaron con el 10 de noviembre y pusieron “¡Feliz día de la tradición!”, para chicanear con que es una tradición la de ganarle a su máximo rival. 

Boca chicaneó a River.

Boca chicaneó a River.

Publicidad
En 8 palabras, Nicolás Ramírez explicó por qué no cobró falta de Giménez a Paulo Díaz en el gol de Zeballos para Boca ante River

ver también

En 8 palabras, Nicolás Ramírez explicó por qué no cobró falta de Giménez a Paulo Díaz en el gol de Zeballos para Boca ante River

Por otro lado, durante el cierre del domingo también hubieron posteos dedicados a su clásico rival. “Sifonazo masterclass”, tiró junto a una foto del entrenador Claudio Úbeda, mientras que cerró con una foto del estadio más el comentario “Fin de fiesta”. 

Las chicanas de Boca a River

Boca chicaneó a River.

Boca chicaneó a River.

Boca chicaneó a River.

Boca chicaneó a River.

Publicidad
Boca chicaneó a River.

Boca chicaneó a River.

En síntesis 

  • Boca Juniors venció a River Plate 2-0 en el Superclásico con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
  • Con esta victoria, el Xeneize se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.
  • Boca chicaneó a River en redes sociales usando la frase “Bbbbuen día” y la de “¡Feliz día de la tradición!” tras el triunfo.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
¡Impresionante! El astrólogo de Boca acertó el resultado del Superclásico
Boca Juniors

¡Impresionante! El astrólogo de Boca acertó el resultado del Superclásico

"Cuando terminó el partido tuve ganas de escribirle a Russo y decirle que ganamos"
Boca Juniors

"Cuando terminó el partido tuve ganas de escribirle a Russo y decirle que ganamos"

El particular posteo de Ander Herrera tras el triunfo de Boca en el Superclásico ante River: “No lo voy a olvidar jamás”
Boca Juniors

El particular posteo de Ander Herrera tras el triunfo de Boca en el Superclásico ante River: “No lo voy a olvidar jamás”

Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo