Boca chicaneó a River luego de ganarle el Superclásico y le recordó su pasado en la B

Luego de vencer en el Superclásico en La Bombonera a River por 2 a 0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca no solo mantuvo el primer puesto de su grupo, sino que también se aseguró la vuelta a la Copa Conmebol Libertadores a través de la tabla anual.

Desde la finalización de este encuentro, en sus redes sociales, el Xeneize comenzó a celebrar una nueva victoria superclásica, así como también a chicanear a su rival de toda la vida. Dentro de estas gastadas, le recordaron su pasado en la Primera B Nacional.

Es que, en el primer posteo del día, el Xeneize publicó un video sobre el recibimiento del público al equipo en su salida a la cancha. Allí, además escribió “Bbbbuen día”, haciendo énfasis en la B para chicanear al Millonario. Además, le agregó corazones con los colores del club.

Cabe destacar que durante todo el partido hubo gastadas a River de este estilo. Sobre el final del encuentro, con el resultado liquidado, varios hinchas comenzaron a treparse del alambrado vestidos del fantasma de la B para seguir con las cargadas y las celebraciones del triunfo.

Además, minutos más tarde subieron otro posteo con un pequeño resumen del partido, en el que se ven los goles del mismo. Allí, jugaron con el 10 de noviembre y pusieron “¡Feliz día de la tradición!”, para chicanear con que es una tradición la de ganarle a su máximo rival.

Boca chicaneó a River.

Por otro lado, durante el cierre del domingo también hubieron posteos dedicados a su clásico rival. “Sifonazo masterclass”, tiró junto a una foto del entrenador Claudio Úbeda, mientras que cerró con una foto del estadio más el comentario “Fin de fiesta”.

Las chicanas de Boca a River

En síntesis