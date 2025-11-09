El gol de Merentiel para el 2 a 0 de Boca ante River en el Superclásico, gracias a un Zeballos intratable

Redactor y periodista deportivo. Recibido en 2021 de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y siendo parte de Bolavip Argentina y Futbol Sites desde dicho año. Cubre la actualidad del fútbol argentino e internacional. Fue columnista de Boca Juniors y comentarista en transmisiones de la Liga Profesional en Nexo Radial. Se define como "Amante de la pelotita, el cine, el mate y otras yerbas".