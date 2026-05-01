La lista de convocados de Boca para visitar con suplentes a Central Córdoba

Boca tiene todo listo para disputar el último partido de la primera fase del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, ya adentro de los playoffs, visitará a Central Córdoba con un equipo alternativo. Sin embargo, Claudio Ubeda decidió no hacer grandes modificaciones en la lista de convocados.

De cara al viaje a Santiago del Estero, el Sifón no se guardó nada. Jugadores como Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y otros tantos se subirán al avión. De todas formas, todos irían al banco de suplentes.

En la lista también aparece Adam Bareiro, suspendido en la Copa Libertadores, que cuenta con chances de sumar minutos en el Madre de Ciudades luego de su expulsión ante Cruzeiro. El paraguayo tiene 4 tarjetas amarillas y es por eso que tampoco sería titular.

Los únicos futbolistas que salieron de la lista respecto al viaje a Brasil fueron Fernando Rodríguez, Camilo Rey Domenech, Agustín Martegani y Rodrigo Battaglia.

Los convocados de Boca

Arqueros : Leandro Brey y Javier García

: Leandro Brey y Javier García Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda. Delanteros: Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Milton Giménez, Ángel Romero, Lucas Janson y Alan Velasco.

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La posible formación de Boca vs. Central Córdoba

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica antes de subirse al avión, Boca podría formar con Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a partir de las 16:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con la presencia de público xeneize. Todo se podrá ver a través de la pantalla de TNT Sports Premium.

En síntesis

Claudio Ubeda convocó un equipo alternativo para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

convocó un equipo alternativo para visitar a en Santiago del Estero. Adam Bareiro integra la lista tras su expulsión ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

integra la lista tras su expulsión ante por la Copa Libertadores. Cuatro jugadores salieron de la nómina: Rodríguez, Rey Domenech, Martegani y Battaglia.