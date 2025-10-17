Boca hoy: convocados vs. Belgrano, la vuelta de Lucas Blondel, fecha para el pendiente con Barracas y más

Boca ya tiene todo listo para el partido ante Belgrano. Tras la semana de entrenamientos, Claudio Úbeda definió a los convocados para el partido del sábado en La Bombonera, además de la formación para intentar ir en busca de los tres puntos.

La vuelta de Lucas Blondel tras un largo tiempo sin ser tenido en cuenta y la confirmación de la fecha del partido postergado para el compromiso ante Barracas Central son solo algunas de las principales novedades del equipo de la Ribera en este viernes 17 de octubre.

Úbeda definió a los convocados

Boca tendrá su reencuentro con el campeonato doméstico, donde este sábado recibirá a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura. Será el primer partido que afronte el ahora equipo dirigido por Claudio Úbeda, quien tomó las riendas tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

De cara a lo que será el encuentro que se disputará en La Bombonera, el Sifón dio a conocer la lista de convocados, donde no aparece Edinson Cavani, quien sigue sin recuperarse de una molestia en el psoas de la pierna derecha, pero tampoco aparecen Frank Fabra (decisión táctica) ni Alan Velasco, que tuvo una distensión en el ligamento lateral de la rodilla derecha.

Blondel volvió a ser citado: el posteo en sus redes

Claudio Úbeda ya le comunicó a Lucas Blondel que formará parte de la lista de convocados para que Boca, este sábado, enfrente a Belgrano en La Bombonera. De esta manera, el lateral derecho retornará a la nómina luego de 9 ausencias en fila, ya que su última presencia fue el pasado 18 de julio, donde se produjo el empate 1-1 ante Unión.

El futbolista con pasado en Tigre había sido relegado por Miguel Ángel Russo, pero ahora que Úbeda se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento del DT, le dio una nueva oportunidad a quien desea retornar a su nivel y así volver a tener otra chance de ser convocado a la Selección de Suiza.

Se reprogramó Barracas Central vs. Boca

El miércoles 8 de octubre el fútbol argentino vivió una jornada muy triste: falleció Miguel Ángel Russo. Por ese motivo y en una muestra de solidaridad, Barracas Central se puso a disposición de Boca para suspender el encuentro que iba a disputarse el pasado fin de semana. Debido al trágico momento, la Liga Profesional de Fútbol postergó el compromiso y ya tiene fecha.

Lo cierto es que ahora la LPF resolvió que el partido entre Barracas Central y Boca se juegue el próximo lunes 27 de octubre a las 16 horas. Aunque en principio los rumores indicaban que se iba a disputar otro día, este jueves por la tarde-noche salió el anuncio oficial a través de un comunicado desde el organismo, que dio por finalizado cualquier runrún al revelar el día y horario oficial.