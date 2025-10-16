Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

No solo Edinson Cavani: todas las ausencias en la lista de convocados de Boca para recibir a Belgrano

El Xeneize vuelve a jugar tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, donde le tocará recibir a Belgrano.

Por Julián Mazzara

Claudio Úbeda, DT de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, DT de Boca.

Boca tendrá su reencuentro con el campeonato doméstico, donde este sábado recibirá a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura. Será el primer partido que afronte el ahora equipo dirigido por Claudio Úbeda, quien tomó las riendas tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

De cara a lo que será el encuentro que se disputará en La Bombonera, el Sifón dio a conocer la lista de convocados, donde no aparece Edinson Cavani, quien sigue sin recuperarse de una molestia en el psoas de la pierna derecha, pero tampoco aparecen Frank Fabra (decisión táctica) ni Alan Velasco, que tuvo una distensión en el ligamento lateral de la rodilla derecha.

Cabe destacar que Kevin Zenón, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos forman parte de la nómina. Lo llamativo de estos tres futbolistas es que el lateral derecho con pasado en Tigre estuvo afuera de la consideración del cuerpo técnico en los últimos nueve partidos, ya que su última presencia fue en el empate contra Unión, el 18 de julio pasado.

Noticia en desarrollo…

La posible formación de Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Riquelme cambia el nombre de Boca Predio para homenajear a Carlos Bianchi

ver también

Riquelme cambia el nombre de Boca Predio para homenajear a Carlos Bianchi

Frank Fabra no seguirá en Boca y ya se confirmó a su reemplazante a costo cero

ver también

Frank Fabra no seguirá en Boca y ya se confirmó a su reemplazante a costo cero

¿Qué le queda a Boca?

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura don dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado ante Barracas Central, aunque resta saber la fecha exacta del mismo.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

Lee también
Jugó en la selección de Ecuador, estuvo involucrado en un homicidio y ahora fue baleado en un intento de asesinato
Fútbol Sudamericano

Jugó en la selección de Ecuador, estuvo involucrado en un homicidio y ahora fue baleado en un intento de asesinato

El auto de 140 mil euros que adquirió Kylian Mbappé y no puede conducir
Fútbol europeo

El auto de 140 mil euros que adquirió Kylian Mbappé y no puede conducir

¿Se animará Scaloni? En el Mundial Sub 20 se encontró la solución a la debilidad de la Selección Argentina
Mundial Sub 20

¿Se animará Scaloni? En el Mundial Sub 20 se encontró la solución a la debilidad de la Selección Argentina

Pronósticos Racing Club vs Aldosivi: la Academia busca ganar antes de viajar a Brasil
Apuestas

Pronósticos Racing Club vs Aldosivi: la Academia busca ganar antes de viajar a Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo