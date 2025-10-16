No solo Edinson Cavani: todas las ausencias en la lista de convocados de Boca para recibir a Belgrano

Boca tendrá su reencuentro con el campeonato doméstico, donde este sábado recibirá a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura. Será el primer partido que afronte el ahora equipo dirigido por Claudio Úbeda, quien tomó las riendas tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

De cara a lo que será el encuentro que se disputará en La Bombonera, el Sifón dio a conocer la lista de convocados, donde no aparece Edinson Cavani, quien sigue sin recuperarse de una molestia en el psoas de la pierna derecha, pero tampoco aparecen Frank Fabra (decisión táctica) ni Alan Velasco, que tuvo una distensión en el ligamento lateral de la rodilla derecha.

Cabe destacar que Kevin Zenón, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos forman parte de la nómina. Lo llamativo de estos tres futbolistas es que el lateral derecho con pasado en Tigre estuvo afuera de la consideración del cuerpo técnico en los últimos nueve partidos, ya que su última presencia fue en el empate contra Unión, el 18 de julio pasado.

Noticia en desarrollo…

La posible formación de Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

ver también Riquelme cambia el nombre de Boca Predio para homenajear a Carlos Bianchi

ver también Frank Fabra no seguirá en Boca y ya se confirmó a su reemplazante a costo cero

¿Qué le queda a Boca?

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura don dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado ante Barracas Central, aunque resta saber la fecha exacta del mismo.