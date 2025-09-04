Es tendencia:
Boca hoy: el estado de salud de Russo y Giménez cambiará su nacionalidad

Las novedades más importantes del Xeneize en este jueves 4 de septiembre.

Por Bruno Carbajo

Pendiente a la recuperación de Miguel Ángel Russo de su infección urinaria, Boca no pierde el ritmo. Tras retomar los entrenamientos luego de dos días libres, este jueves el Xeneize volvió a entrenarse con la mira en su visita a Rosario Central cuando finalice la fecha FIFA. Aunque no todo el plantel estará a disposición: sumado a las citaciones de Leandro Paredes y Luis Advíncula a sus Selecciones, Milton Giménez se ausentó a la práctica para recibir el cambio de nacionalidad.

Miguel Ángel Russo continua internado

El martes, Miguel Ángel Russo debió hacerse presente en la clínica FLENI como consecuencia de una infección urinaria que arrastraba desde hacía varios días y que lo obligó a interrumpir sus tareas habituales como entrenador Xeneize. El entrenador recibió medicación para combatir dicha afección y se encuentra internado desde el martes.

Durante la jornada de miércoles, Bolavip pudo conocer que el estado general de Russo mejoró, aunque los médicos consideraron pertinente que permanezca internado por 24 horas más. Por ende, volverá a ser analizado durante la tarde del jueves para definir los pasos a seguir.

Desde Boca no tienen ninguna intención de apurar el alta de Russo y de volver a contar con su presencia en los entrenamientos. Aprovechando que el parón de Selecciones no requiere de urgencias, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, ayudantes de Miguel, son quienes lideran los entrenamientos.

Milton Giménez cambió su nacionalidad

Según pudo saber Bolavip, el delantero, cuyo padre es paraguayo, se ausentó con permiso al entrenamiento del Xeneize de este jueves para recibir la ciudadanía de la nación guaraní de cara a una posible convocatoria pensando en el Mundial 2026. En las semanas previas ya había viajado para comenzar dicho procedimiento.

Ante las altas probabilidades de clasificar a la cita mundialista, el DT ya tendría la mirada puesta en el armado del plantel y el delantero de Boca estaría en carpeta para ocupar un cupo en ofensiva. El factor que juega a favor de Giménez es la alta predisposición de Alfaro para convocar jugadores del fútbol argentino. Casualidad o no, en la actual doble fecha citó a tres delanteros que juegan en el plano local: Gabriel Ávalos (Independiente), Rolando Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia). Se suman a Matías Galarza (River) y Agustín Sández (Rosario Central), también nacionalizado en los últimos meses.

Bruno Carbajo

