Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más

A falta de tres días para el Superclásico, Boca se entrena bajo las órdenes de Claudio Úbeda buscando sumar de a tres ante River y así asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El Xeneize ultima detalles para el compromiso del próximo domingo en La Bombonera.

La palabra de Leandro Paredes en conferencia de prensa, la confirmación del árbitro para el choque del fin de semana y el posible conflicto del club con Sebastián Villa son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 6 de noviembre.

Habló Paredes

A tres días del Superclásico, Leandro Paredes habló en conferencia de prensa junto a Juan Fernando Quintero. El campeón del mundo respondió varias preguntas referidas al encuentro entre Boca Juniors y River Plate, que se llevará a cabo este domingo en La Bombonera.

“Es un partido especial, seguramente de los más importantes de mi carrera, por todo lo que significa un Superclásico”, aseguró el campeón del mundo y resaltó: “También es muy importante porque ganar nos clasifica a la Copa Libertadores, que es uno de nuestros objetivos“.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino ya definió quién será el árbitro del Superclásico en La Bombonera. Nicolás Ramírez volverá a impartir justicia en un Boca vs. River, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

El colegiado de 38 años estará asistido por Juan Pablo Belatti y Pablo González, que oficiarán de jueces de línea. El cuarto árbitro será Pablo Giménez. Desde Ezeiza, el VAR estará comandado por Héctor Paletta, mientras que Sebastián Habib será el AVAR.

Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

de cara a la próxima temporada, Villa podría marcharse de Independiente Rivadavia en caso de llegar una buena oferta, debido a que el colombiano estaría buscando un nuevo salto en su carrera pensando en una posible vuelta a la convocatoria de su selección.

Si esto se llega a dar, el futbolista podría entrar nuevamente en conflicto con Boca, debido a cómo se dio su salida del club hace dos años, y a que desde el elenco de la Ribera podrían interferir para cobrar un porcentaje en caso de que se de una transferencia al exterior.