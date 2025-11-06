La Asociación del Fútbol Argentino ya definió quién será el árbitro del Superclásico en La Bombonera. Nicolás Ramírez volverá a impartir justicia en un Boca vs. River, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

El colegiado de 38 años estará asistido por Juan Pablo Belatti y Pablo González, que oficiarán de jueces de línea. El cuarto árbitro será Pablo Giménez. Desde Ezeiza, el VAR estará comandado por Héctor Paletta, mientras que Sebastián Habib será el AVAR.

Federico Beligoy y Fernando Rapallini tomaron la decisión luego de la actuación de Ramírez en la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Para las autoridades, el desempeño del juez fue correcta y es por eso que estará en el Alberto J. Armando.

Los dos Superclásicos de Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez fue el encargado de dirigir los últimos dos enfrentamientos directos entre Boca y River: uno correspondiente a la Liga Profesional 2024 en La Bombonera y otro por el Torneo Apertura 2025 en el Monumental. Los dos terminaron en victoria para el Millonario.

El primero fue el 21 de septiembre de 2024, donde los de Marcelo Gallardo se impusieron por 1 a 0 con un gol de Manuel Lanzini. En ese duelo, el árbitro amonestó a 6 futbolistas de River y a 4 de Boca. Además, expulsó a Cristian Lema.

Su último Súper fue el 2 a 1 en el Monumental del 27 de abril de 2025. Ese compromiso no tuvo tarjetas rojas pero sí amarillas: 6 al Millo y 5 al Xeneize. Los goles de aquella tarde fueron obra de Franco Mastantuono, Miguel Merentiel y Sebastián Driussi.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a Boca

Al Xeneize lo dirigió con 12 oportunidades y su saldo es ligeramente positivo: fueron 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. En total, amonestó a 39 futbolistas del equipo de la Ribera y expulsó a 2. Además, le cobró 1 penal a favor y otro en contra.

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a River

Sus números con el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo son diferentes, aunque el historial está parejo: 13 partidos, 5 victorias, 3 igualdades y 5 caídas. En esos juegos, suma 48 amonestaciones y 3 expulsiones, ningún penal a favor y 2 en contra.

Equipo arbitral de Boca vs. River

Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez Asistente 1 : Juan Belatti

: Juan Belatti Asistente 2 : Pablo González

: Pablo González Cuarto árbitro : Pablo Giménez

: Pablo Giménez VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta AVAR: Sebastián Habib

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico Boca vs. River por la fecha 15 del Torneo Clausura.

será el árbitro principal del por la fecha 15 del Torneo Clausura. Ramírez ha dirigido dos Superclásicos previos, ambos resultando en victoria para River Plate.

ha dirigido previos, ambos resultando en victoria para River Plate. El último Superclásico dirigido por Nicolás Ramírez fue el 27 de abril de 2025 en el Monumental (2-1 River).

ver también Los 15 jugadores de Boca y River que disputarán su primer Superclásico