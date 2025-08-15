Boca hoy: la palabra de Cascini, el equipo que paró Russo y más

Boca Juniors ultima detalles para su viaje a Mendoza y la jornada del viernes 15 de agosto es clave para Miguel Ángel Russo y compañía. El entrenador encabeza su penúltimo ensayo antes del encuentro ante Independiente Rivadavia, donde sus dirigidos buscarán cortar la racha de 12 encuentros sin triunfos.

La palabra de Cascini tras la disolución del Consejo de Fútbol, los dos equipos que paró el DT y la muerte de Ramón Maddoni son solo algunas de las novedades que rodean al equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El dardo de Raúl Cascini ante los rumores de un juicio a Boca

Poco tiempo pasó desde que Juan Román Riquelme decidió disolver el Consejo de Fútbol que estaba a cargo de la estructura más importante de Boca. Debido a la acumulación de malos resultados deportivos, el presidente cortó de raíz con el ente que tomaba decisiones futbolísticas y derivó directamente en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna como empleados del club.

En una muy breve entrevista de manera sorpresiva, Cascini habló frente a la prensa y dejó frases que generaron revuelo. Pese a los rumores que indicaban que iba a iniciar un proceso judicial contra la institución y el mandatario, expresó: “Me causa gracia que digan que le voy hacer juicio a Boca”. Y apenas unos segundos después, agergó: “Riquelme es mi amigo”.

La razón por la que Russo probó con Fabra de titular

En medio del pésimo presente futbolístico que atraviesa y que ya rompió varios récords históricos en lo negativo, Boca empieza a preparar el próximo compromiso. En ese sentido, Miguel Ángel Russo diagramó una práctica de fútbol en La Bombonera para seguir ajustando las últimas piezas antes de viajar hacia Mendoza para disputar la quinta jornada del Torneo Clausura 2025.

El Xeneize enfrentará a Independiente Rivadavia el domingo a partir de las 20:30 horas, con el objetivo de ponerle un punto final a la trágica racha de partidos sin ganar que acumula. Con vistas hacia dicho encuentro, el entrenador realizó un entrenamiento formal este jueves en el que paró dos equipos pensando en el conjunto de Cuyo, pero con la aparición de Frank Fabra como titular.

