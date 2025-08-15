Es tendencia:
Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme

A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...

Por Toti Pasman

Se fue Raúl Cascini de Boca, y con él, se fue el último Rottweiler. Porque sí, eso eran los integrantes del Consejo del Fútbol: los Rottweilers de Riquelme. Así me lo explicó una vez de manera genial el padre de Nahuel Molina, y es algo que aplico desde ese entonces para definir a los muchachos.

Los miembros del Consejo eran los encargados de hacer el trabajo sucio. Pongo unos ejemplos sobre la mesa: había que echar al Flaco Schiavi por WhatsApp y lo hacían, había que declarar que Tevez parecía un ex jugador y lo hacían, había que colgar al Colo Barco y lo hacían, había que rajar a Battaglia en una estación de servicio y lo hacían. Y así puedo citar 20.000 más.

Ahora bien, un detalle no menor: ¿Cómo se fue Cascini de Boca? De una manera muy distinta a la de Chicho Serna de la semana pasada. Raúl no pidió disculpas, no hizo autocríticas y encima amenazó a todo el periodismo. Mirá que, cuando estabas en el programa del Pollo Vignolo, eras picante. Pero se ve que no te gusta que seamos picantes con vos.

La autocrítica fue nula. Se dio el tupé de alzar que fueron el consejo más ganador del fútbol argentino, pero no mencionó la parte negativa. Boca lleva casi tres años sin títulos, va camino a un tercer año sin Copa Libertadores y fue una máquina de echar técnicos y gastando millonadas por refuerzos que no estuvieron ni están a la altura.

Se fue Cascini, se fue el último Rottweiler de Riquelme y una víctima más de Román que, en la mala, fue otro al que le soltó la mano.

