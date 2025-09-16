Es tendencia:
La sorpresiva reaparición de Raúl Cascini en Boca Predio a un mes y medio de su desvinculación del Consejo de Fútbol

A inicios de agosto, el club de la Ribera anunció la salida del exmediocampista junto a la de Chicho Serna. Sin embargo, este martes volvió a mostrarse en Ezeiza.

Por Agustín Vetere

Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol.
Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol.

Luego de la peor racha histórica de Boca Juniors con 12 partidos consecutivos sin victorias, la tormenta parece haber pasado para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. El club de la Ribera acumula 4 encuentros sin perder, incluyendo 3 triunfos, y se posiciona como candidato a pelear el Torneo Clausura, su único certamen por delante en el semestre.

Mientras tanto, Juan Román Riquelme desistió de hacer nuevas modificaciones en el nexo entre la cúpula de la dirigencia y el plantel profesional. Tras las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna a inicios de agosto, Marcelo Delgado es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol.

En paralelo, Cascini sorprendió este martes al presentarse en el Boca Predio luego de su desvinculación. Al exjugador de 54 años se lo vio durante el compromiso de la Reserva ante Defensa y Justicia, que finalizó en empate sin goles. Junto al campo y con mates de por medio, el campeón del mundo con el Xeneize volvió a mostrarse en Ezeiza a pesar de ya no formar parte de la institución.

La semana pasada había, el plantel de Reserva contó con Serna como espectador. Estas presencias reavivaron los rumores sobre la reconstrucción del Consejo de Fútbol con sus integrantes originales o la vuelta de los ídolos a la estructura de la institución, aunque no hubo anuncios oficiales al respecto.

Cómo quedó compuesto el Consejo de Fútbol de Boca

El departamento quedó con Chelo Delgado a la cabeza, quien seguirá teniendo el aval del máximo ídolo boquense, pero los empleados administrativos Rodolfo PaganiGastón Ávila Leonardo Sauto, continuarán trabajando en el Departamento de Fútbol tras reemplazar a históricos como Jorge Clemente Gonzalo Núñez que fueron reubicados en Casa Amarilla.

Por otra parte, Claudio Freire Tomás de Abelleyra se encargan de diversas responsabilidades adicionales además de las que ya tienen en prensa, ya que vienen de trabajar en medios de comunicación y tienen una relación muy cercana al presidente.

La Reserva de Boca empató y dejó pasar la cima

Con la igualdad sin goles ante Defensa y Justicia, el Xeneize perdió la oportunidad de alcanzar en lo más alto a Belgrano, que acumula 22 unidades, mientras que los de azul y oro tienen 20.

El equipo de Mariano Herrón salió a la cancha con: Sebastián Díaz Robles; Matías Baroni, Facundo Herrera, Mateo Mendia, Agustín Colmegna; Santiago Dalmasso, Camilo Rey Domenech, Sebastián Aranda; Juan Cruz Payal; Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre.

agustín vetere
Agustín Vetere

