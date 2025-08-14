Se supo: la razón por la que Russo probó con Fabra de titular para la visita de Boca a Independiente Rivadavia

En medio del pésimo presente futbolístico que atraviesa y que ya rompió varios récords históricos en lo negativo, Boca empieza a preparar el próximo compromiso. En ese sentido, Miguel Ángel Russo diagramó una práctica de fútbol en La Bombonera para seguir ajustando las últimas piezas antes de viajar hacia Mendoza para disputar la quinta jornada del Torneo Clausura 2025.

El Xeneize enfrentará a Independiente Rivadavia el domingo a partir de las 20:30 horas, con el objetivo de ponerle un punto final a la trágica racha de partidos sin ganar que acumula. Con vistas hacia dicho encuentro, el entrenador realizó un entrenamiento formal este jueves en el que paró dos equipos pensando en el conjunto de Cuyo, pero con la aparición de Frank Fabra como titular.

Por un lado, el armado táctico estuvo compuesto por una parte de la columna vertebral habitual en este segundo semestre de la temporada. Ese equipo en cuestión, formó con: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Agustín Martegani, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Sin embargo, en la mitad de cancha opuesta estaba el máximo referente del plantel actual, lo que marca un claro indicio de que están mezclados. Dicho ’11’ lo integraron los siguientes jugadores: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez.

Esta decisión tiene un motivo particular: Blanco enfrentará a Sebastián Villa y Russo lo emparejó con Aguirre, un extremo muy veloz con características similares al colombiano. Pensando en las cualidades físicas del delantero que juega en Independiente Rivadavia, el director técnico plasmó esta variante detallada para preparar al lateral izquierdo de cara al duelo del fin de semana.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia de Mendoza y ex Boca.

Aunque Fabra fue titular en el encuentro contra Atlético Tucumán por Copa Argentina, por el momento el ex Rosario Central es el titular indiscutido como marcador de punta por ese sector. Sin embargo, su bajo nivel en el último podría hacerlo salir del equipo si no mejora su desempeño actual. En ese caso, el colombiano no sería la primera opción del experimentado entrenador.

En el caso hipotético de que Blanco pierda el puesto, sería Ayrton Costa el reemplazante como lateral izquierdo. El ex Independiente ya está recuperado de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, por lo que está a disposición de Russo para volver a ser tenido en cuenta. Debido a su polifuncionalidad en la defensa, puede desempeñarse en ambas posiciones de igual manera.

