Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: la salud de Miguel Ángel Russo, evalúan a Edinson Cavani y podrían tener hinchas ante Defensa y Justicia

Las novedades más importantes del Xeneize en este martes 23 de septiembre.

Por Julián Mazzara

El equipo titular de Boca Juniors ante Central Córdoba.
© Liga AFAEl equipo titular de Boca Juniors ante Central Córdoba.

Después de lo que fue la jornada libre que tuvo el plantel de Boca, los dirigidos por Miguel Ángel Russo volvieron al trabajo durante la jornada de este martes 23 de septiembre y comenzaron a planificar lo que será el partido del fin de semana ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

¿Cómo está Miguel Ángel Russo?

Las alarmas se encendieron después de que Miguel Ángel Russo volviera a ser monitoreado por los especialistas de la Clínica Fleni, adónde acudió para realizarse una serie de chequeos médicos. Como los valores no dieron como se lo esperaban, tuvieron que seguirlo de cerca y por la noche del lunes le dieron el alta. Sin embargo, este martes debió volver a controlarse.

Lo hizo por primera vez: la inédita decisión que tomó Miguel Russo en el empate de Boca ante Central Córdoba

ver también

Lo hizo por primera vez: la inédita decisión que tomó Miguel Russo en el empate de Boca ante Central Córdoba

Boca podría tener visitantes en Florencio Varela

Este sábado 27 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura, Boca deberá visitar a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello. Si bien resta la confirmación oficial, ya que desde Aprevide están evaluando el pedido, el equipo de Miguel Ángel Russo podría estar acompañado por sus hinchas. En el caso de que se apruebe, serían 3.000 entradas las que se pondrían a la venta.

Edinson Cavani, a evaluación

El último fin de semana, Edinson Cavani no jugó contra Central Córdoba debido a una distensión del psoas derecho. A raíz de dicha lesión muscular, ni siquiera fue parte de los convocados. Pero ahora lo evaluarán, y aprovecharán que el plantel tendrá doble turno, como es habitual en todas las semanas, en la jornada del miércoles y así sumará un trabajo más para recuperarse.

La bronca de Leandro Paredes contra Central Córdoba: se peleó con un rival y un compañero de Boca

ver también

La bronca de Leandro Paredes contra Central Córdoba: se peleó con un rival y un compañero de Boca

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera
Mundial 2026

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez
Fútbol europeo

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo