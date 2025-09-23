Boca hoy: la salud de Miguel Ángel Russo, evalúan a Edinson Cavani y podrían tener hinchas ante Defensa y Justicia

Después de lo que fue la jornada libre que tuvo el plantel de Boca, los dirigidos por Miguel Ángel Russo volvieron al trabajo durante la jornada de este martes 23 de septiembre y comenzaron a planificar lo que será el partido del fin de semana ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

¿Cómo está Miguel Ángel Russo?

Las alarmas se encendieron después de que Miguel Ángel Russo volviera a ser monitoreado por los especialistas de la Clínica Fleni, adónde acudió para realizarse una serie de chequeos médicos. Como los valores no dieron como se lo esperaban, tuvieron que seguirlo de cerca y por la noche del lunes le dieron el alta. Sin embargo, este martes debió volver a controlarse.

Boca podría tener visitantes en Florencio Varela

Este sábado 27 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura, Boca deberá visitar a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello. Si bien resta la confirmación oficial, ya que desde Aprevide están evaluando el pedido, el equipo de Miguel Ángel Russo podría estar acompañado por sus hinchas. En el caso de que se apruebe, serían 3.000 entradas las que se pondrían a la venta.

Edinson Cavani, a evaluación

El último fin de semana, Edinson Cavani no jugó contra Central Córdoba debido a una distensión del psoas derecho. A raíz de dicha lesión muscular, ni siquiera fue parte de los convocados. Pero ahora lo evaluarán, y aprovecharán que el plantel tendrá doble turno, como es habitual en todas las semanas, en la jornada del miércoles y así sumará un trabajo más para recuperarse.