Lo hizo por primera vez: la inédita decisión que tomó Miguel Russo en el empate de Boca ante Central Córdoba

El último domingo, Boca se quedó con las manos vacías frente a Central Córdoba, quien le igualó el encuentro a 7 minutos para que el árbitro Yael Falcón Pérez diera el pitazo final. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tuvieron una gran primera etapa, mientras que en el complemento se quedaron.

Más allá de lo que ocurrió en Brandsen 805, en la jornada del lunes (aprovechó que el plantel tenía el día libre) Russo acudió a la Clínica Fleni para realizarse una serie de estudios, pero como no tuvieron valores favorables, debió quedar internado. En horas de la tarde-noche, el entrenador recibió el alta médica y debe seguir controlado.

Si bien el estado de salud del DT es lo que más importa dentro del mundo azul y oro, antes de que regresara al centro médico en el que viene realizándose estudios tras la infección urinaria que lo mantuvo internado durante algunos días a principio de mes, se conoció un dato que se dio por primera vez desde que dirige al Xeneize.

En el partido contra Central Córdoba, solamente hubo una modificación en el equipo. Sí, aunque resulte llamativo, nunca había hecho algo similar. Desde que se habilitaron los cinco cambios, lo mínimo que realizó Miguel Ángel Russo fueron tres: Auckland City, Atlético Tucumán, Huracán y Rosario Central. Además, nunca tocó la formación durante el primer tiempo, y solamente realizó una variante en el ET (ingresó Milton Giménez por Miguel Merentiel ante Huracán). El resto, durante el torneo local, siempre a partir del minuto 61 o más tarde.

Boca y Central Córdoba empataron en La Bombonera.

Cabe destacar que el futbolista que más veces ingresó en el complemento es el chileno Williams Alarcón, quien tuvo ocho presentaciones desde el banco de suplentes. Incluso, el ex Huracán fue uno de los más solicitados por los hinchas en la noche dominical que terminó con igualdad ante los santiagueños.

Todos los cambios que realizó Boca durante los partidos

Desde que debutó Miguel Ángel Russo al frente de Boca, donde inició su tercer ciclo frente a Benfica, fueron 13 los partidos que dirigió.

Benfica: 4 cambios

Bayern Múnich: 5 cambios

Auckland City: 3 cambios

Argentinos Juniors: 4 cambios

Unión: 4 cambios

Atlético Tucumán: 3 cambios

Huracán: 3 cambios

Racing: 4 cambios

Independiente Rivadavia: 4 cambios

Banfield: 5 cambios

Aldosivi: 4 cambios

Rosario Central: 3 cambios

Central Córdoba: 1 cambio

