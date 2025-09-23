Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Lo hizo por primera vez: la inédita decisión que tomó Miguel Russo en el empate de Boca ante Central Córdoba

Durante la igualdad frente al Ferroviario, el DT de Boca soprendió a todos con una medida que nunca había tomado durante su tercer ciclo.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© Getty ImagesMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

El último domingo, Boca se quedó con las manos vacías frente a Central Córdoba, quien le igualó el encuentro a 7 minutos para que el árbitro Yael Falcón Pérez diera el pitazo final. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tuvieron una gran primera etapa, mientras que en el complemento se quedaron.

Más allá de lo que ocurrió en Brandsen 805, en la jornada del lunes (aprovechó que el plantel tenía el día libre) Russo acudió a la Clínica Fleni para realizarse una serie de estudios, pero como no tuvieron valores favorables, debió quedar internado. En horas de la tarde-noche, el entrenador recibió el alta médica y debe seguir controlado.

Si bien el estado de salud del DT es lo que más importa dentro del mundo azul y oro, antes de que regresara al centro médico en el que viene realizándose estudios tras la infección urinaria que lo mantuvo internado durante algunos días a principio de mes, se conoció un dato que se dio por primera vez desde que dirige al Xeneize.

En el partido contra Central Córdoba, solamente hubo una modificación en el equipo. Sí, aunque resulte llamativo, nunca había hecho algo similar. Desde que se habilitaron los cinco cambios, lo mínimo que realizó Miguel Ángel Russo fueron tres: Auckland City, Atlético Tucumán, Huracán y Rosario Central. Además, nunca tocó la formación durante el primer tiempo, y solamente realizó una variante en el ET (ingresó Milton Giménez por Miguel Merentiel ante Huracán). El resto, durante el torneo local, siempre a partir del minuto 61 o más tarde.

Boca y Central Córdoba empataron en La Bombonera.

Boca y Central Córdoba empataron en La Bombonera.

Cabe destacar que el futbolista que más veces ingresó en el complemento es el chileno Williams Alarcón, quien tuvo ocho presentaciones desde el banco de suplentes. Incluso, el ex Huracán fue uno de los más solicitados por los hinchas en la noche dominical que terminó con igualdad ante los santiagueños.

Publicidad
La bronca de Leandro Paredes contra Central Córdoba: se peleó con un rival y un compañero de Boca

ver también

La bronca de Leandro Paredes contra Central Córdoba: se peleó con un rival y un compañero de Boca

Todos los cambios que realizó Boca durante los partidos

Desde que debutó Miguel Ángel Russo al frente de Boca, donde inició su tercer ciclo frente a Benfica, fueron 13 los partidos que dirigió.

  • Benfica: 4 cambios
  • Bayern Múnich: 5 cambios
  • Auckland City: 3 cambios
  • Argentinos Juniors: 4 cambios
  • Unión: 4 cambios
  • Atlético Tucumán: 3 cambios
  • Huracán: 3 cambios
  • Racing: 4 cambios
  • Independiente Rivadavia: 4 cambios
  • Banfield: 5 cambios
  • Aldosivi: 4 cambios
  • Rosario Central: 3 cambios
  • Central Córdoba: 1 cambio
Se burló de los hinchas de Boca en La Bombonera y sus ex compañeros de River se volvieron locos

ver también

Se burló de los hinchas de Boca en La Bombonera y sus ex compañeros de River se volvieron locos

En Boca, Paredes les sigue dirigiendo los partidos a los árbitros: ante Central Córdoba debió ser expulsado

ver también

En Boca, Paredes les sigue dirigiendo los partidos a los árbitros: ante Central Córdoba debió ser expulsado

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera
Mundial 2026

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez
Fútbol europeo

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez

Carlos Alcaraz, fascinado con un reloj de Roger Federer de 1.5 millones de dólares
Tenis

Carlos Alcaraz, fascinado con un reloj de Roger Federer de 1.5 millones de dólares

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo