Boca hoy: la salud de Russo, la confesión de Palacios y los 5 jugadores que podrían irse

Boca regresó a los entrenamientos de cara al partido contra Rosario Central y se encendieron las alarmas, debido a que el entrenador Miguel Ángel Russo no pudo estar presente, ya que pasó la noche del martes internado por un problema de salud. Además, Carlos Palacios habló de su presente y 5 jugadores podrían irse del club.

Miguel Ángel Russo estuvo internado por una infección urinaria

En la jornada de este martes Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, generó preocupación en el club debido a que tuvo asistir a una clínica privada por un problema de salud que lo tiene a maltraer desde los últimos días y que creció en horas recientes.

Según pudo saber Bolavip, el DT de 69 años tuvo que asistir a la Clínica Fleni por controles ya que padece de una infección urinaria. En el centro de salud le recetaron una medicación para combatir la misma y en caso de que reaccione de la mejor manera le darán de alta. Cabe destacar que por problemas de salud previos, es un paciente delicado para este tipo de infecciones.

Carlos Palacios habló sobre su presente

Sin terminar de brillar, probablemente todavía por debajo del nivel que se esperaba de él al momento de su fichaje desde Colo Colo, Carlos Palacios fue determinante en la más reciente victoria de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, por el robo y la asistencia que derivó en el gol de Lautaro Di Lollo que permitió abrir un partido cerrado sobre el final del primer tiempo.

En pleno renacer individual y colectivo, Palacios se sinceró sobre lo que le tocó vivir durante el mes que estuvo apartado y celebró el buen presente, con el deseo de que pueda seguir prolongándose la racha a la vuelta de la competencia doméstica, tras el desarrollo de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL que, una vez más, lo tendrá fuera de la Selección de Chile.

Campuzano reveló el consejo que le dio Chicho Serna

En diálogo con ESPN Colombia, Campuzano recordó incluso un consejo que le daba Serna de manera recurrente para favorecer un vínculo con el hincha que nunca terminó de forjarse: “Allá me querían bastante, pero lamentablemente en lo futbolístico, con el hincha (no fue tan bien)… Es respetable, porque en Boca yo tiraba una jugadita, pisándola, y había dos aplausos. Ahora, me tiraba de plancha y era una ovación. Chicho me decía ‘meté una patadita, meté una patadita‘”.

Los 5 jugadores de Boca podrían dejar el club en diciembre

El segundo semestre comenzó siendo una montaña rusa de emociones para Boca. Tras el Mundial de Clubes, atravesó la peor racha negativa de su historia con 12 partidos sin ganar, quedó eliminado de la Copa Argentina y, ahora, se recuperó de manera formidable al llevar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, en medio de las calmas aguas, en La Ribera el tiempo apremia constantemente, y a fin de año se avecina un complejo escenario.

Aún con varios meses por delante, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá comenzar a mirar con cierta cautela un tema para nada menor: cinco futbolistas terminan contrato en diciembre y, en caso de no renovar, emigrarán del club. En la lista aparecen tanto nombres de peso como jugadores a préstamo. Lo cierto es que todos coinciden en que su futuro se presenta incierto. A continuación, el repaso uno por uno.