El dilema que debe resolver Riquelme: 5 jugadores de Boca podrían dejar el club en diciembre

El segundo semestre comenzó siendo una montaña rusa de emociones para Boca. Tras el Mundial de Clubes, atravesó la peor racha negativa de su historia con 12 partidos sin ganar, quedó eliminado de la Copa Argentina y, ahora, se recuperó de manera formidable al llevar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, en medio de las calmas aguas, en La Ribera el tiempo apremia constantemente, y a fin de año se avecina un complejo escenario.

Aún con varios meses por delante, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá comenzar a mirar con cierta cautela un tema para nada menor: cinco futbolistas terminan contrato en diciembre y, en caso de no renovar, emigrarán del club. En la lista aparecen tanto nombres de peso como jugadores a préstamo. Lo cierto es que todos coinciden en que su futuro se presenta incierto. A continuación, el repaso uno por uno.

Frank Fabra

A meses de cumplir una década en el club, y con 244 encuentros jugados, todos los caminos apuntan a que el ciclo del colombiano en el club se terminará en diciembre. Desde la final de la Copa Libertadores 2023 su relación con los hinchas se rompió por completo y pasó a verse relegado por todos los entrenadores que lo dirigieron (Martínez, Gago, Herrón y Russo). Jugó 20 partidos en los últimos dos años, ingresando desde el banco de suplentes en la mayoría de ellos. En el pasado mercado de pases no encontró salida y posiblemente su vínculo no sea renovado.

Fabra y un ciclo que parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin.

Sergio Romero

Similar al caso Fabra, su estadía tuvo un punto de inflexión. Aquel episodio en el que enfrentó a un grupo de plateístas, sumado a flojos rendimientos, lo llevaron a perder el puesto con Leandro Brey. Además, al inicio de este año sufrió una nueva lesión en la rodilla que desencadenó en la llegada de Agustín Marchesín, quien se hizo dueño indiscutido del arco. No juega desde noviembre y, siendo el tercer arquero en la consideración, es difícil que continúe en 2026.

Cristian Lema

El único caso con salida asegurada. El zaguero central se entrena apartado del plantel hace dos meses. Intentó salir en el mercado de pases ante el interés de Belgrano de Córdoba e incluso negoció con la dirigencia para rescindir su contrato, pero no alcanzaron un acuerdo. Se quedará a cumplir su vínculo hasta diciembre y se marchará libre.

Publicidad

Publicidad

Javi García y Chiquito Romero, dos nombres que podrían irse del Xeneize en diciembre (Prensa Boca).

Javier García

Su futuro es una completa incógnita. El arquero de 38 años iba a quedar libre en 2024, pero renovó por un año ante su impacto positivo en el grupo y la lesión que sufrió Chiquito Romero. Se especuló con la chance de que cuelgue los guantes a fin de año y continúe trabajando en el club. Ningún equipo se mostró interesado en contratarlo en los últimos meses.

Ignacio Miramón

A diferencia del resto de casos, el volante central se encuentra a préstamo desde el Lille de Francia, aunque su continuidad en el club se define con un solo factor: si firma el 70 por ciento de las planillas, Boca se encuentra obligado a ejecutar una opción de compra de 3 millones de euros. Pero su realidad está lejos de ello: Russo no lo tiene en cuenta, al punto de que lo dejó fuera del banco en los últimos encuentros. De mantenerse esta tendencia, lo más probable es que regrese a Europa.

Publicidad

Publicidad

Miramón, de poco rodaje, regresaría a Lille de Francia.

A pesar que los nombres en la cuerda floja no ocupan un lugar imprescindible en Boca, es cierto que su potencial baja dejará huecos por completar. Por el momento, ninguno recibió una oferta de renovación y tienen complicado ganarse la continuidad dentro de la cancha. No obstante, el foco Riquelme, Russo y compañía parece estar clavado en amistarse con la racha positiva.

ver también Miguel Ángel Russo se hace estudios por una infección urinaria: el panorama completo del DT de Boca