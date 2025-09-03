Tras volver a ganarse la confianza de Russo en Boca, Carlos Palacios se sinceró: “Momentos muy turbulentos”

Sin terminar de brillar, probablemente todavía por debajo del nivel que se esperaba de él al momento de su fichaje desde Colo Colo, Carlos Palacios fue determinante en la más reciente victoria de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, por el robo y la asistencia que derivó en el gol de Lautaro Di Lollo que permitió abrir un partido cerrado sobre el final del primer tiempo.

La decisión de Miguel Ángel Russo de ubicar a Rodrigo Battaglia junto a Leandro Paredes en la mitad de la cancha jugó a favor de la vuelta del chileno al equipo y ese regreso a la titularidad, post partido ante Racing, coincidió con la cosecha de tres victorias consecutivas para El Xeneize.

En pleno renacer individual y colectivo, Palacios se sinceró sobre lo que le tocó vivir durante el mes que estuvo apartado y celebró el buen presente, con el deseo de que pueda seguir prolongándose la racha a la vuelta de la competencia doméstica, tras el desarrollo de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL que, una vez más, lo tendrá fuera de la Selección de Chile.

“Boca te exige ser un jugador más completo, la verdad que me he preparado para eso, me lo han pedido y obviamente que me ayudan un poco en ese tema. Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia, me pone muy contento haber ayudado al equipo”, le dijo a El Canal de Boca.

Carlos Palacios fue el asistidor de Di Lollo en el primer gol de Boca ante Aldosivi. (Foto de Boca en X).

Sobre las dificultades que comenzó a dejar atrás, expresó: “En lo personal, estoy contento. Fueron momentos un poco difíciles, medio turbulentos, pero me siento feliz acá adentro, me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me dieron consejos y apoyaron en momentos difíciles que me tocaron pasar”.

Y agregó: “Lo vengo manejando más adentro con mis cercanos, con el apoyo que siempre me dan, con esa confianza, esas palabras que te dejan algo. Y muy feliz por lo que me toca pasar de nuevo. Como dije, fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas, gracias a Dios estoy más tranquilo y disfrutando este momento, que jugar acá es maravilloso”.

El Clausura de Palacios

Carlos Palacios inició el Torneo Clausura como titular, pero no tuvo buenos rendimientos ni ante Argentinos Juniors ni ante Unión de Santa Fe. Miguel Ángel Russo decidió dejarlo afuera de la convocatoria del partido ante Huracán, entre un nuevo acto de indisciplina ligado a una llegada tarde desde Chile y una molestia física en su rodilla.

Tampoco sumó minutos ante Racing, aunque sí formó parte del banco de suplentes, y se metió en el equipo titular para visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza, partido en el que Boca sumó su primera victoria en el certamen. Repitió en el once ante Banfield y Aldosivi, sumando en este último partido su primer aporte de gol, con una asistencia para el tanto de Di Lollo.

