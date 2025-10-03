Boca hoy: las dudas de Claudio Úbeda, la costumbre que impuso Paredes en el vestuario y más

Boca ultima detalles para su regreso a La Bombonera. El equipo de la Ribera recibirá a Newell’s en un partido clave para la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Sin Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda empieza a definir el equipo para el choque del domingo.

Se conocieron cuáles son las variantes que analiza el entrenador. Por otra parte, salió a la luz una nueva costumbre que adoptó el plantel desde el arribo de Leandro Paredes. A continuación, todo lo que tenés que saber este viernes 3 de octubre.

Con dudas en dos puestos, la posible formación de Boca para recibir a Newell’s

Con un empate y una derrota en sus últimas dos presentaciones, el club de la Ribera perdió terreno en la Zona A. Por eso, deberá poner todas sus fichas este domingo ante Newell’s Old Boys en La Bombonera en el marco de la undécima fecha del torneo.

El plantel, que se tomó dos días de descanso tras la derrota ante Defensa y Justicia, entrena desde el martes pensando en la Lepra. Aunque Miguel Ángel Russo continúa con su recuperación, Claudio Úbeda está al frente del equipo y ya prepara la formación ante los rosarinos.

La costumbre que adoptó el plantel de Boca desde la llegada de Paredes

Leandro Paredes se convirtió en el principal referente dentro del vestuario de Boca. Además de estar considerado como el segundo capitán solo por detrás de Edinson Cavani, se encargó de llevar a cabo una nueva tradición que involucra a todos los jugadores del plantel profesional que se realiza prácticamente todas semanas, casi sin excepciones.

Desde que regresó a Argentina, Paredes organiza un asado en su casa todos los miércoles. Salvo alguna excepción muy particular por algún motivo, suele realizarse en su nuevo hogar e incluye a todos los jugadores de Boca, por lo que no quedan afuera de la reunión prácticamente ningún futbolista de los que componen el plantel profesional del Xeneize.

