Boca hoy: Marcos Rojo a Racing, convocados para el clásico, Vélez ofertó por Zeballos y más

Boca Juniors tiene un viernes agitado a 24 horas del clásico ante Racing. Miguel Ángel Russo probó un equipo pensando en la Academia, prescindiendo de Cavani y de otros futbolistas importantes. Además, definió a los 24 futbolistas convocados para jugar en La Bombonera.

La jornada comenzó con Marcos Rojo rescindiendo su contrato para llegar como jugador libre a Racing. Además, el Xeneize rechazó una oferta de Vélez por Exequiel Zeballos, aunque se mostró dispuesto a negociar. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Rojo rescindió su contrato con Boca

El 10 de mayo de este 2025, Marcos Rojo jugó su último partido con la camiseta de Boca. Fue por los octavos de final del Torneo Apertura ante Lanús en la Bombonera. Después llegó la eliminación con Independiente, el Mundial de Clubes y el inicio del Clausura, pero el zaguero zurdo no volvió a sumar minutos en cancha.

Luego de atravesar más de tres meses sin actividad oficial y con poco más de un mes “colgado” en el Xeneize por decisión de Russo y de Riquelme, en las últimas horas, Rojo llegó a un acuerdo con la institución para rescindir su contrato que vencía a fin de año. Este viernes, lo que era un pacto de palabra se pasó a papeles y el ex Manchester United y Estudiantes quedó con el pase en su poder.

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Exequiel Zeballos

Aunque el Torneo Clausura ya está en marcha, los equipos del fútbol argentino aún tienen ventanas para incorporar alguna pieza para definir sus planteles para el resto del semestre. Vélez Sarsfield es uno de los clubes activos y fue por un jugador de Boca Juniors.

Se trata de Exequiel Zeballos, uno de los futbolistas más solicitados en el club de la Ribera por estos días. El Changuito había recibido sondeos de Sevilla y Elche, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que permanece bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.

Publicidad

Publicidad

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca

Este sábado y a partir de las 16:30, el Xeneize recibe a Racing en La Bombonera y Miguel Ángel Russo empezó a diagramar el equipo titular para intentar dar vuelta el flojo presente que atraviesa desde hace tiempo. Sin embargo, en el entrenamiento matutino del jueves ocurrió un suceso que no estaba en los planes de nadie y complica los planes de los próximos encuentros.

Tomás Belmonte sintió una molestia y debió abandonar la cancha antes de lo previsto. Por precaución y también por el fuerte dolor que tenía en el momento, el mediocampista se retiró junto a los médicos y se realizó los estudios pertinentes. Pero claro, los resultados no fueron nada alentadores, sino que prácticamente todo lo contrario.