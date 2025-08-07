Es tendencia:
Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Exequiel Zeballos: la respuesta de Boca

El Fortín aceleró por el Changuito y el Xeneize ya resolvió qué hacer con él.

Por Agustín Vetere

Exequiel Zeballos, jugador de Boca.
Exequiel Zeballos, jugador de Boca.

Aunque el Torneo Clausura ya está en marcha, los equipos del fútbol argentino aún tienen ventanas para incorporar alguna pieza para definir sus planteles para el resto del semestre. Vélez Sarsfield es uno de los clubes activos y fue por un jugador de Boca Juniors.

Se trata del Exequiel Zeballos, uno de los futbolistas más solicitados en el club de la Ribera por estos días. El Changuito había recibido sondeos de Sevilla y Elche, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que permanece bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.

Este jueves, el Fortín envió una oferta formal a Brandsen 805 para sumar al santiagueño al plantel comandado por Guillermo Barros Schelotto. La propuesta consistió en 3 millones de dólares por el 50% de su pase.

La respuesta por parte de Boca no tardo en llegar. Juan Román Riquelme desestimó la oferta de Vélez por considerarla insuficiente. Cabe recordar que Zeballos tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2026, aunque están dispuestos a negociarlo si se eleva la oferta.

Mientras tanto, el Changuito perdió terreno en el plantel de Russo. Sus últimos minutos fueron ante Auckland City en el Mundial de Clubes, dónde pidió el cambio. El DT lo marginó de las primeras convocatorias en el Torneo Clausura y reapareció ante Huracán, aunque no ingresó.

Los números de Zeballos en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 23 años lleva disputados un total de 114 partidos. En los mismos, convirtió 11 goles y aportó la misma cantidad de asistencias. Además, fue amonestado en 12 oportunidades, nunca lo expulsaron y logró cuatro títulos locales.

