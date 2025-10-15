Boca hoy: Úbeda cambió la agenda por Paredes, se despidió Chiquito Romero y más

Boca continúa con los entrenamientos con la cabeza puesta en el regreso a La Bombonera para enfrentar a Belgrano. Claudio Úbeda empieza a tomar decisiones importantes con el armado del equipo, con el objetivo en seguir en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

El regreso de Leandro Paredes y la llegada de Sergio Romero a Argentinos Juniors son solo algunas de las principales novedades del equipo de la Ribera en la jornada del miércoles 15 de octubre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La decisión de Úbeda ante la vuelta de Paredes

El entrenamiento de este miércoles es más que importante para el Xeneize, ya que volverá a contar con la presencia de Leandro Paredes tras su convocatoria a la Selección Argentina. El volante central, que no sumó minutos en el último amistoso ante Puerto Rico.

Con el objetivo de poder contar con el campeón del mundo, Claudio Úbeda cambió el horario de la práctica. Teniendo en cuenta que el jugador aterrizará a las 14:20 en Ezeiza, el entrenador programó el entrenamiento para las 16.

Romero se fue de Boca a Argentinos

Boca Juniors hizo oficial la salida de Sergio Romero. Chiquito abandona al Xeneize tras no haber sumado minutos en toda la temporada y jugará en Argentinos Juniors, que buscaba desesperadamente a un arquero tras la rotura de ligamentos que sufrió Diego “Ruso” Rodríguez.

A dos meses de la finalización de su contrato, el ex-Manchester United rescindió con el club de la Ribera para sumarse las filas de Nicolás Diez. El nuevo vínculo del jugador es hasta fin de año y su primer día en el Bicho es este miércoles 15 de octubre.

Publicidad