Fue campeón con Boca, defendió a Chiquito Romero y apuntó contra los hinchas tras su salida: “No tienen derecho”

La estadía de Sergio Romero en Boca llegó a su fin. Después de tres años en el arco de Brandsen 805, el ex Manchester United firmó con Argentinos Juniors para reemplazar a Diego Rodríguez, quien se rompió los ligamentos cruzados antes de disputar el 70% del Torneo Clausura, por esa misma razón fue que la AFA los autorizó para incorporarlo.

A lo largo de su paso, Chiquito tuvo muy buenos momentos. Fue clave para que el equipo alcanzara la final de la Copa Libertadores en 2023, aunque finalmente terminaron perdiendo frente a Fluminense en Río de Janeiro. Pero también vivió las malas, como ocurrió luego de una derrota en La Bombonera contra River y en donde se peleó con un hincha.

Las puertas se cerraron. Pese a que ofreció sus disculpas y fue sancionado por la Comisión Directiva, el misionero no volvió a jugar hasta el 23 de noviembre de 2024 ante Huracán, pero luego todo volvió a la “habitualidad”, hasta que apareció la chance de emigrar hacia La Paternal. Y en medio de todo esto, fue Oscar Ruggeri quien salió con los tapones de punta para defender al ex AZ Alkmaar.

El Cabezón ganó el Metropolitano ’81 con la camiseta azul y oro, conoce muy bien lo que es el mundo Bocay se encargó de cuestionar a los fanáticos por cómo trataron a Romero: “Se le fue la cabeza a Chiquito, pero había atajado y los había salvado…“, exclamó en primera instancia para recordar el hecho ocurrido post Superclásico. Y si bien destacó que el futbolista estuvo mal con su accionar, fue tajante.

“Todos te pueden decir cosas y tirar cosas, pero uno tiene que ser frío. Le tiraron con una bandera cuando salió, no es así, es para todos igual“, sostuvo. Y allí fue disparó con munición pesada: “No tienen derecho a decirle esas barbaridades, después el tipo atajaba“, concluyó el ahora panelista de ESPN F90, quien también marcó que su rendimiento en Boca fue bueno y que hubo mucha injusticia por cómo terminó su ciclo.

Oscar Ruggeri, panelista de ESPN.

Publicidad

Publicidad

Sergio Romero habló de su salida de Boca

A la salida de Boca Predio, donde llevó a cabo su último entrenamiento como futbolista del Xeneize, Romero anunció su despedida y también confirmó que emigrará hacia Gavilán 2151 para defender los colores que supo vestir un tal Diego Armando Maradona. “Se termina una etapa hermosa, disfruté mucho de este club, me voy con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en casa. Son todos recuerdos, pero cuando te tratan como te trataron acá, me voy feliz y agradecido”, arrancó el misionero nacido en Bernardo de Irigoyen.

“Al día de hoy, cuando me cruzan por la calle, me tratan excelente”, esbozó sobre su relación con los hinchas, aunque luego reveló que su altercado con un fanático que estaba en la platea baja tras la caída ante River fue lo que fulminó su estadía: “Una desgracia que un día se me fue la cabeza con un plateísta, fue una sentencia para mí, soy un agradecido con todos”, agregó.

ver también Los millones que se ahorra Boca por la salida de Chiquito Romero a Argentinos Juniors

“El quiebre fue con el plateísta, pero todos somos seres humanos. Tenemos muchas situaciones que sabremos sobrellevar y otras que no, ese día no lo hice. Traté de dar siempre lo mejor, soy un agradecido. Y fue lo que viene a buscar: que me hicieran sentir que yo estaba como en casa y lo había conseguido, estaba feliz, mi familia estaba feliz. Para mí no es un chau, sino hasta luego. Algún día volveré“, sentenció en rueda de prensa. Además, fue contundente con su actualidad futbolística: “Al principio me fue bastante bien. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, le demostré que no, que no estaba acabado y ahora haré lo mismo en Argentinos. Van a ver que sigo activo y que al Bicho le va a ir bien”.

Publicidad

Publicidad

‘Chiquito’ Romero lleva más de 10 meses sin jugar

El arquero de Boca quedó relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, a tal punto que es el cuarto, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Tal es así que ni siquiera fue al banco de suplentes en lo que va de la temporada.

ver también Tras la partida de Chiquito Romero, las 12 salidas que planifica Boca en el corto plazo

La última vez que vio minutos ‘Chiquito’ fue el 23 de noviembre del año pasado, en el empate sin goles con Huracán. Luego de esto, se sometió a una operación de rodilla que lo marginó de las canchas durante el primer semestre de la temporada y recién se sumó a los entrenamientos antes del Mundial de Clubes.