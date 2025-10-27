Boca, obligado a ganar en su visita a Barracas Central: los tres objetivos clave que se juega

En el marco del partido reprogramado de la fecha 12 del Torneo Clausura, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Boca visita a Barracas Central en un duelo importante pensando no solo en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también en dejar atrás la derrota con Belgrano.

Además, este encuentro tiene otras aristas importantes para el equipo comandado por Claudio Úbeda, ya que se encuentra en zona de clasificación a Copa Sudamericana y debe recuperar sensaciones positivas teniendo en cuenta que en menos de dos semanas tendrá el Superclásico ante River.

Así las cosas, el Xeneize se enfrentará a Barracas Central en búsqueda de cumplir con tres objetivos. Por otro lado, Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes deberán cuidarse de recibir una tarjeta amarilla, ya que en caso de que esto suceda llegarán a la quinta y se perderán el duelo ante Estudiantes de La Plata.

La clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual

El primer objetivo que tiene el Xeneize en este partido es acomodarse en la tabla anual que da tres cupos a la Copa Conmebol Libertadores. Debido a que tiene un partido menos, se encuentra fuera de los tres primeros lugares, pero una victoria cambiará el panorama por completo.

Si logra sumar de a tres, Boca trepará a los 53 puntos (actualmente tiene 50), y de esta manera quedará en la segunda posición, tan solo por debajo de Rosario Central. En cambio, si empata subirá al tercer lugar, que lo manda a la fase previa de la Libertadores. Una derrota, lo deja quinto, en zona de Sudamericana.

En este contexto, un triunfo será vital para el elenco de la Ribera, ya que un resultado negativo lo dejará en igualdad de partidos con el resto de los equipos y en zona de Copa Sudamericana, por lo que no dependerá de sí mismo para meterse nuevamente en Libertadores.

Meterse dentro de los 8 primeros

Al tener un partido menos y solo haber sumado una victoria en sus últimas cuatro presentaciones, Boca quedó ubicado en la décima posición del Grupo A con 17 puntos, una unidad menos que su rival, Barracas Central. En caso de ganar o empatar, volverá a meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Una victoria, no solo lo meterá dentro de los ocho, sino que quedará tercero en la zona. Esto, además de permitirle clasificar a la siguiente instancia, lo dejará bien parado para las llaves, ya que tendrá la posibilidad de definir los cruces en condición de local.

En cambio, si obtiene una derrota quedará anclado en el décimo puesto y se complicarán sus chances de avanzar, teniendo en cuenta que en su fixture le quedará enfrentarse a Estudiantes y Tigre, dos equipos que lo superan en la tabla, más el Superclásico contra River.

Llegar bien parado al Superclásico

Por último, y no menos importante, Boca tiene en carpeta el Superclásico contra River que se jugará el fin de semana del 9 de noviembre, en La Bombonera. Debido al mal presente futbolístico, en el que sumó cuatro de los últimos 12 puntos, tendrá que empezar a cambiar la cara.

La importancia de llegar bien parado al Superclásico no es solo por la importancia en sí que tiene este duelo, sino que también por la tabla anual. Entre ambos hay dos puntos de diferencia pensando en la clasificación a la Libertadores, y es por eso que quien gane quedará mejor parado, a falta de un partido para el cierre de la fase de grupos.

Barracas será el primer paso previo a este duelo con el Millonario. Luego, tendrá que visitar a Estudiantes en 1 y 57, un estadio en el que en los últimos años no logró buenos resultados. Por esto, vencer al Guapo de visitante será un golpe anímico importante para el plantel y encarar esta seguidilla.

