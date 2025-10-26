Claudio Úbeda prepara los últimos detalles para el crucial encuentro que Boca disputará como visitante frente a Barracas Central, este lunes desde las 16, y todo indica que planea una modificación táctica de alto impacto. Es que, si bien la presencia de Leandro Paredes está lejos de ponerse en duda, sí lo está su ubicación en el terreno de juego.

Claro está que desde su regreso al club Paredes se adueñó del círculo central, haciendo las veces del clásico volante central que funciona como eje del equipo. Sin embargo, el cuerpo técnico estaría evaluando, específicamente para este partido, correrlo de esa zona de influencia.

Según la información revelada por el periodista Leandro Aguilera, Úbeda busca una versión más ofensiva del campeón del mundo. Bajo ese contexto, la idea táctica que se estaría construyendo dentro del cuerpo técnico es que Paredes esté “más liberado” en el campo. El objetivo es claro: soltarlo de las responsabilidades de marca más estrictas para que pueda generar mayor volumen de juego y asociarse más directamente con Carlos Palacios en la zona ofensiva.

Vale destacar que esta disposición también modificaría la estructura del mediocampo a nivel nombres. Para que Paredes pueda adelantarse, Úbeda incluiría al chileno Williams Alarcón para formar una dupla de contención junto a Milton Delgado. El pibe, de buen rendimiento en el Mundial Sub 20, ya se perfilaba como titular en reemplazo del lesionado Rodrigo Battaglia.

Con esta configuración, Boca mutaría a una formación 4-2-2-2: Alarcón y Delgado se encargarían del equilibrio en la mitad de la cancha, dejando a Paredes y Palacios como mediapuntas, por detrás de la dupla de ataque compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

A pesar de lo llamativo que resulte este movimiento alrededor de Paredes, podría tratarse de un regreso a sus inicios en Boca, donde antes de saltar a Europa supo desempeñarse exitosamente como enganche.

El once que se perfila

Si Úbeda confirma esta variante táctica en las próximas horas, la probable formación de Boca para visitar a Barracas Central sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado; Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

