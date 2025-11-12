Changuito Zeballos se refirió a la pregunta que todavía no se animó a hacerle a Paredes en Boca: “No me meto en esas cosas”

Exequiel Zeballos, que con un gol y una asistencia fue la gran figura del último Superclásico que Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera, volvió a destacar las charlas que mantiene con los referentes del plantel y con el cuerpo técnico como una de las claves para reencontrarse con su mejor nivel.

“El cariño que me dan todos es muy lindo. Disfruto este momento. Estoy muy contento. Trabajé mucho para esto y ahora es pensar en Tigre. Trabajar y disfrutar cada momento”, comenzó diciendo en diálogo con TNT Sports en el marco de una nueva jornada de entrenamiento.

Pese a reconocer ese cariño y confianza que recibe a diario, El Changuito dijo que hay de todos modos un tema del que ni siquiera buscó hablar con Leandro Paredes. Fue al ser consultado sobre el sueño de ser convocado a la Selección Argentina y a las charlas que podría haber mantenido con el campeón del mundo en Qatar para empezar a hacerse la idea de cómo es esa convivencia en el predio Lionel Andrés Messi.

“Eso no. Ni pregunto. Trato de disfrutar, escuchar para saber qué es lo que me falta a mí para dar lo máximo en los partidos y nada más. No me meto en esas cosas”, dijo el delantero que está llamado a volverse un indiscutible en las alineaciones de Claudio Ubeda para el tramo final del Torneo Clausura.

Tweet placeholder

Zeballos, que se dijo feliz por la clasificación de Boca a la Copa Libertadores de 2026, dejó claro que no quiera adelantar ningún paso en su progresión y que la Selección Argentina sigue siendo un objetivo muy lejano para él: “Los planes de Dios son perfectos. Todavía me falta muchísimo y tengo que seguir escuchando a los más grandes”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Elogios de Merentiel

Miguel Merentiel, otro de los integrantes del plantel Xeneize que dialogó con TNT Sports, le agradeció públicamente a Exequiel Zeballos por la asistencia en el Superclásico y destacó el aporte que está haciendo al equipo: “Está trasmitiendo alegría por todos lados. Estamos contentos con él”, dijo el uruguayo.

ver también Encontró la camiseta de Russo que soltó Paredes, confesó no ser hincha de Boca y reveló qué va a hacer con ella: “Me lo han sugerido”

Y agregó: “Siempre le agradezco al Chango, porque sé que va a desbordar y en algún momento me la va a tirar. Muy contento por el presente de él. Laburó mucho para llegar a la situación en la que está. Él sabe que nosotros estamos a muerte con él. Está teniendo el presente que tiene por todo lo que sacrificó en este tiempo”.

En síntesis

Exequiel Zeballos fue figura en el Superclásico con un gol y una asistencia .

fue figura en el Superclásico con . Zeballos destacó que las charlas con referentes le ayudan a recuperar su nivel .

le ayudan a recuperar su . El delantero dijo que nunca quiso preguntarle a Paredes por la Selección Argentina.

Publicidad